Denuncian condiciones “inhumanas” contra migrantes detenidos en el edificio 26 de Federal Plaza de NY

Organizaciones defensoras de derechos civiles e inmigrantes denunciaron ante un juez federal en Nueva York las condiciones “inhumanas” en las que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantiene a decenas de migrantes en el edificio 26 Federal Plaza, una instalación federal diseñada para detenciones temporales que, según las acusaciones, se ha convertido en un centro de confinamiento prolongado y hacinado.

La audiencia formó parte de una demanda colectiva presentada en agosto de 2025 por las organizaciones American Civil Liberties Union (ACLU), Make the Road New York y el bufete Wang Hecker LLP contra la administración del presidente Donald Trump. Las agrupaciones buscan que el juez federal Lewis Kaplan convierta en permanente una orden judicial temporal emitida en 2025 que prohíbe al ICE mantener detenidos en condiciones “insalubres”.

De acuerdo con la ACLU, más de 100 personas han permanecido encerradas durante días o incluso semanas en áreas del 26 Federal Plaza que sólo estaban destinadas a alojar migrantes por unas horas mientras se procesaban sus casos migratorios. La organización denunció que las instalaciones carecen de camas, duchas y atención médica adecuada.

BREAKING: We filed a motion for a preliminary injunction today asking the court to protect Accountability NOW USA's ability to display two small signs calling attention to alleged sexual misconduct by President Trump while their lawsuit over the legality of those signs continues. pic.twitter.com/DpBorc0SNc — ACLU of the District of Columbia (@ACLU_DC) May 26, 2026

“Las pruebas muestran abrumadoramente que las personas fueron detenidas en condiciones terroríficas e inhumanas”, afirmó la abogada Heather Gregorio, del despacho Wang Hecker, al término de la audiencia. Según explicó, entre los detenidos había personas con diabetes, tuberculosis y otras enfermedades graves que no recibieron atención médica adecuada.

Los demandantes sostienen que el ICE llegó a alojar decenas de personas en una sola habitación de aproximadamente 20 metros cuadrados. Algunos migrantes dormían en el suelo de cemento, utilizaban sanitarios sin privacidad y recibían alimentos en mal estado o insuficientes.

Entre los testimonios presentados ante el tribunal figuró el de Carlos, un joven inmigrante que aseguró que agentes migratorios lo presionaron para firmar una “autodeportación”.

“Un agente me dijo que como mi nueva audiencia no era hasta 2029, tendría que esperar esos años encerrado. Me sentí profundamente deprimido”, declaró. El migrante relató haber dormido en el suelo junto a decenas de personas y haber recibido únicamente dos comidas diarias “no aptas para consumo humano”.

La abogada Carmen González, representante de la ACLU, explicó que el décimo piso del edificio cuenta con “cuatro cuartos fríos” de cemento pensados exclusivamente para detenciones breves, pero que durante el verano de 2025 el Gobierno federal comenzó a utilizarlos como espacios de confinamiento prolongado mientras endurecía las redadas migratorias en Nueva York.

De acuerdo a la organización, muchos de los inmigrantes detenidos fueron arrestados cuando acudieron al propio 26 Federal Plaza para comparecer ante tribunales migratorios o realizar trámites relacionados con su situación legal. El edificio alberga varias agencias federales, incluidas oficinas de inmigración y cortes administrativas.

La controversia sobre las condiciones del lugar aumentó en julio de 2025, cuando la New York Immigration Coalition difundió videos del interior de las instalaciones mostrando a personas hacinadas, durmiendo en el piso y compartiendo dos baños sin privacidad. La coalición denunció además falta de acceso a duchas, alimentos y medicamentos suficientes.

En septiembre de 2025, varios funcionarios demócratas fueron detenidos durante protestas frente al edificio, entre ellos el contralor de Nueva York, Brad Lander, y el defensor público Jumaane Williams, quienes exigían el cierre de las instalaciones de detención temporal.

La orden emitida previamente por el juez Kaplan obliga al ICE a proporcionar colchones, artículos de higiene personal y acceso rápido a representación legal, además de impedir el hacinamiento y exigir condiciones sanitarias adecuadas. El magistrado deberá decidir ahora si convierte esas medidas en una disposición permanente.

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