Editorial: Por Ben Allen para Comisionado de Seguros de California

En las elecciones estatales que culminan el 2 de junio los votantes elegirán al nuevo comisionado de Seguros. Es el encargado de regular esa industria, otorgar licencias a las empresas, supervisar sus estados financieros, regular sus tarifas, investigar fehacientemente las quejas de los consumidores y penalizarlas cuando corresponda.

El titular desde 2019 Ricardo Lara se retira del puesto por limitación de términos electorales.

Para sucederlo se enfrentan once candidatos. Cinco han despertado la atención pública: los demócratas Ben Allen, Steven Bradford, Jane Kim y Patrick Wolff y la republicana , Stacy Korsgaden.

La importancia de la función de comisionado de seguros se ha incrementado como consecuencia de los incendios forestales Eaton y Pacific Palisades que arrasaron con al menos 12,000 casas (unas 17,000 estructuras en total) con un saldo de 31 muertos, causando una avalancha de demandas de pago, cancelaciones de pólizas para propietarios de vivienda, rechazo de nuevas suscripciones y demandas a las compañías de seguro.

Muchos sobrevivientes de los incendios están todavía luchando por reconstruir sus casas y miles de demandas siguen su curso.

El próximo comisionado debe tener cualidades de liderazgo, profundo conocimiento de los temas, disposición al arduo trabajo de servir a la población, tenacidad en las negociaciones con elementos de poder y conciencia de los límites y las dinámicas de las negociaciones políticas.

La Opinión considera que de los candidatos, por sus cualidades personales, su récord como legislador y su conocimiento de los temas Ben Allen es el más adecuado y recomienda a sus lectores votar por él.

Apoyan a Allen ambos senadores federales de California, Adam Schiff y Alex Padilla, así como el presidente de la Asamblea Legislativa estatal Robert Rivas, la presidenta Pro Tem del Senado californiano Monique Limón y numerosos funcionarios electos.

Ben Allen ha sido Senador estatal desde 2014. Representa el Distrito 24, que incluye el área de Pacific Palisades, foco del incendio más destructivo en la historia de Los Ángeles. Conoce el tema.

Organizó esfuerzos de recuperación y redactó leyes para ayudar a los propietarios desplazados. Una ley, la SB 663, amplía los plazos para que los propietarios transfieran el año base del impuesto a la propiedad a la nueva construcción. Otra, SB 495, aumenta la cantidad que las aseguradoras deben pagar por adelantado por la cobertura de la propiedad personal del 30% al 60%.

Adicionalmente, ha liderado legislación diversa en temas de política climática y ambiental. Entre otras destaca la SB 54, la Ley de Prevención de la Contaminación por Plásticos y de Responsabilidad de los Productores de Envases, que establece estrictas regulaciones en plásticos de un solo uso y envases. Y preside el Subcomité de Presupuesto del Senado sobre Protección Ambiental y Energía.

Su producción legislativa incluye también la Ley de Elección del Votante de 2016, que creó el modelo de centros de votación utilizado en las elecciones de 2020, facilitando la participación electoral.

Se graduó magna cum laude con una licenciatura en Historia de la Universidad de Harvard, una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge y un Doctorado en Derecho de la Universidad de California Berkeley.

Por todo ello, en las elecciones que ya están en curso, vota por Ben Allen para Comisionado de Seguros.