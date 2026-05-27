Guionista de Los Simpson que hace 16 anticipó el triunfo de Donald Trump se postula a la presidencia

Dan Greaney, guionista encargado de escribir el episodio de Los Simpson donde anticipó la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos 16 años antes de producirse su triunfo en la boleta, lanzó su candidatura en busca de la Casa Blanca en 2028.

La imaginación del escritor de 61 años cobró notoriedad al “predecir” en el episodio titulado “Bart al futuro” que el magnate neoyorquino se convertiría en mandatario de la nación.

De hecho, el guionista proyecta que Lisa Simpson sería quien heredaría un desorden económico producido por la deficiente gestión del republicano al frente del gobierno.

En el capítulo señalado y que fue emitido 16 años antes de la presidencia de Trump, la hermana mayor de Bart Simpson se dirige a su asesor y dice: “Como sabes, hemos heredado un buen apuro presupuestario del presidente Trump”.

Quizá en ese momento, la mayoría de los televidentes estadounidenses le restaron importancia a ese detalle, pero cuando Trump ganó las elecciones, la serie animada de televisión volvió a consolidarse por la extraña coincidencia que surge al describir algunos eventos por anticipado como si se tratará de una ventana hacia el futuro, pues ya son varios los episodios donde aborda temas que terminan por convertirse en hechos reales.

Parte de esa facultad de anticiparse al futuro recae en la habilidad de guionistas como Dan Greaney cuyo humorismo ha sido plasmado en los episodios de una serie animada que se aferra a continuar en la pantalla después de 38 temporadas al aire.

Sin embargo, las ambiciones de Greaney por trascender apuntan hacia un punto más alto, en este caso convertirse en presidente de la nación.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, donde primero aparece caracterizando a un presunto profeta, el escritor arremete en contra de los dos principales responsables de guiar al país desde la Casa Blanca presuntamente favoreciendo los intereses de los multimillonarios surgidos de las compañías tecnológicas.

“Trump, Vance, los multimillonarios, los carreristas y los cobardes de ambos partidos le han dado la espalda a (Estados Unidos).

Para ellos cuenta el dinero, el poder y la seguridad, pero no para ti.

En Estados Unidos, el Gobierno se supone que debe trabajar para todo el mundo. Democracia para todos, rendición de cuentas para todos, prosperidad para todos. Debemos recuperar eso. Me encantaría ayudar, pero no soy abogado. Solo soy un profeta autoproclamado… que fue a la facultad de Derecho, se graduó, aprobó el examen… ¡Espera! ¡Sí soy abogado!” se les escucha decir antes de desprenderse del disfraz que porta.

Acto seguido, luce un traje para darle paso al lanzamiento formal de su candidatura a la presidencia en 2028.

“Bah, puedo ser político. Me postulo a presidente. Mi programa: una América para todos. Vamos a hacerlo”, enfatiza.

A través de un comunicado, el equipo de campaña de Greaney abordó más detalladamente su propuesta de campaña.

“Su programa incluye la restauración de las normas democráticas junto con políticas progresistas como la sanidad universal y el Green New Deal, todo ello unificado bajo la idea central de construir una América que funcione para todos”, menciona el documento.

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