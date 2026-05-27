Donald Trump asegura que no le importan las elecciones de mitad de mandato

Ante los señalamientos apuntando a que la guerra de Estados Unidos con Irán podría afectar a los candidatos republicanos en las elecciones de noviembre, el presidente Donald Trump le restó importancia al resultado, pues confía en estar haciendo lo correcto al velar por la seguridad no solo del país si no a nivel global.

“Pensaban que iban a esperarme más, ya saben, ‘le ganaremos, él tiene las elecciones de mitad de mandato’. No me importan las elecciones de mitad de mandato; miren lo que pasó anoche, eso fue el preludio de las elecciones de mitad de mandato”, señaló ante un grupo de periodistas después del triunfo obtenido por Ken Paxton, fiscal general de Texas, en la segunda vuelta de las primarias republicanas para el Senado en Texas.

Y es que su candidato respaldado derrotó por más de 30 puntos a John Cornyn, quien llevaba 24 años en el cargo.

Con ello, el jefe de la nación volvió a dar un golpe de autoridad al interior de su partido dejando en claro que su respaldo resulta fundamental para definir a los candidatos conservadores en las elecciones.

Mientras Donald Trump celebra el control que ejerce al interior del Partido Republicano, la aprobación sobre su manejo de la economía continúa retrocediendo. (Crédito: Alex Brandon / AP)

A principios de este mes, los también republicanos Bill Cassidy, senador por Luisiana; y Thomas Massie, representante por Kentucky, también perdieron ante adversarios respaldados por Trump en las primarias.

A pesar del mensaje sobre su presunta indiferencia respecto al destino que les aguarda a los miembros del Partido Republicano en las elecciones a celebrarse dentro de cinco meses, los demócratas están convencidos que el incremento de la inflación, los altos precios de la energía y el aumento en el costo de vida castigando el bolsillo de millones de estadounidenses influirá al momento de ir a votar.

De acuerdo con un seguimiento realizado por la revista The Economist, al menos tres cuartas partes de los estadounidenses considera que el manejo de la economía llevado a cabo por Trump es “regular” o “malo”, en tanto que 63% apunta que está empeorando.

Sin embargo, el jefe de la nación confía en lograr a tiempo un acuerdo con Irán para finalizar pronto la guerra y con ello lograr una disminución en los precios de los combustibles, lo cual podría evitarles un revés a los conservadores en los comicios de noviembre.

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