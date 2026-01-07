¿Cuáles son las predicciones de Los Simpson para 2026?

Desde su estreno en 1989, Los Simpson han dejado de ser solo una sátira para convertirse, a ojos de muchos, en una suerte de oráculo de la cultura pop. Con la llegada de 2026, los fanáticos han rescatado episodios emblemáticos que, según las teorías virales, podrían anticipar el rumbo de los próximos meses.

El impacto de la IA y el empleo

Uno de los puntos que genera más intriga es el desplazamiento laboral por la automatización. Inspirados en el episodio Them, Robot, donde el Sr. Burns reemplaza a toda la planta nuclear por robots, los analistas conectan esta ficción con el declive real de ofertas laborales en sectores expuestos a la Inteligencia Artificial.

La serie planteó en su momento un futuro donde los humanos deben lidiar con máquinas que toman el control, un espejo de la actual caída del 13% en empleos para jóvenes adultos reportada recientemente por universidades como Stanford.

Casas inteligentes y pérdida de control

La tecnología doméstica es otro eje clave. Basándose en el especial Treehouse of Horror XII, donde la casa de los Simpson cobra vida propia y se vuelve hostil, los críticos advierten sobre la dependencia total de dispositivos inteligentes. Con 8 de cada 10 hogares utilizando sistemas automatizados, la metáfora de la serie sobre la “pérdida de control” en un entorno hiperconectado resuena hoy más que nunca.

El sueño del turismo espacial

La serie también predijo un acceso más amplio al espacio. Décadas después de que Homero viajara con la NASA, hitos recientes como los vuelos de Blue Origin con tripulaciones civiles sugieren que 2026 podría ser el año del despegue definitivo para el turismo espacial masivo.

Aunque los creadores siempre han atribuido estas coincidencias a la simple observación satírica, la fascinación del público no cesa. ¿Será 2026 el año en que las advertencias de Springfield se conviertan, una vez más, en una realidad?

