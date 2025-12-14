Lindsay Lohan será la voz de Maggie en The Simpsons

La actriz Lindsay Lohan desató la euforia en redes sociales al anunciar su participación en la icónica serie animada Los Simpson, prestando su voz a la versión futura de Maggie Simpson en un próximo episodio.

La estrella de The Parent Trap compartió un adelanto de su debut en Instagram, confirmando que el personaje más joven de la familia Simpson, conocida por su característico silencio, finalmente hablará. El episodio se estrenará este domingo 14 de diciembre.

En el breve clip compartido por Lohan, se observa a una Maggie ya adolescente oponiéndose visiblemente nerviosa a que Bart tome el auto familiar para ir a la escuela, obligándolo a devolver las llaves.

Lohan expresó su entusiasmo por formar parte del proyecto en su publicación de Instagram, escribiendo: “Qué sueño hecho realidad ser parte de esta familia icónica”.

Los fans de la serie y la actriz han inundado las redes con comentarios de celebración, tildando la noticia como “icónica” y lo “mejor que le ha pasado a Los Simpson este año”.

A lo largo de sus temporadas, la comedia animada ha presentado saltos temporales donde Maggie aparece en distintas facetas profesionales. No obstante, su voz en una etapa adulta había sido poco explorada hasta ahora.

Esta participación se suma a las escasas veces que el personaje ha pronunciado palabras audibles, con actuaciones memorables de figuras como Elizabeth Taylor, quien sorprendió al público al hacerla decir “Papá” en el episodio Lisa’s First Word de la cuarta temporada. También han prestado su voz al personaje James Earl Jones, Harry Shearer y, sin acreditar, Carol Kane.

Seguir leyendo:

· Lindsay Lohan no planea retomar su carrera como cantante

· Lindsay Lohan reveló la razón por la que se alejó de Hollywood

· Comienza la producción de la película “Freaky Friday 2”, con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan