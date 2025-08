La razón por la que Lindsay Lohan sufre de trastorno de estrés postraumático

Tras su regreso a la actuación, Lindsay Lohan compartió un aspecto personal de su salud mental. Recientemente, la actriz reveló que sufre de trastorno de estrés postraumático (TEPT).

En una reciente entrevista con The Times, la actriz de 39 años contó que la persecución constante de los paparazzi durante su juventud le provocó el TEPT y no quiere exponer a su familia a eso.

“No quiero que mi familia vuelva a vivir la experiencia de ser perseguida por los paparazzi como yo. Fueron momentos aterradores; sufro de TEPT extremo por esas situaciones. Las situaciones más invasivas. Realmente aterradoras. Y rezo para que cosas así no vuelvan. No es seguro. No es justo”, dijo Lohan.

La actriz aseguró sentirse aliviada de que el acoso de los paparazzis haya disminuido. “Siento que ya no es tan grave ahora. Era mucho peor cuando era más joven”, indicó.

Asimismo, Lindsay Lohan agradeció que la llegada de las redes sociales le permitieran a las celebridades tomar el control sobre de sus narrativas.

“Ahora, gracias a las redes sociales, la gente puede contar su propia historia de la forma que desee. Han recuperado el control de su vida”, destacó.

La actriz también aseguró que ha aprendido a separar su vida profesional de su vida privada. “Lo que he aprendido con el tiempo es a separar mi vida privada de mi vida pública, y eso fue difícil para mí porque nadie te enseña cómo hacerlo”.

¿Por qué Lindsay Lohan se alejó Hollywood?

En una entrevista con Bustle, Lindsay Lohan reveló por qué estuvo ausente durante mucho tiempo: el acoso de los paparazzi, que afectó tanto su carrera como su vida privada.

“Siento que parte (de mi trabajo) quedó eclipsado por los paparazzi y todo ese tipo de cosas cuando era más joven, y eso es algo molesto. Ojalá esa parte no hubiera ocurrido”, dijo Lohan.

“Siento que eso como que tomó vida propia. Por eso quise desaparecer. Me dije: ‘A menos que no haya una historia aquí, no se van a centrar sólo en mi trabajo”, agregó.

Tras su larga ausencia, la actriz volvió a la actuación con varias apariciones en proyectos, como el remake musical de Mean Girls, la película de Netflix Falling for Christmas, Irish Wish y la secuela de Freaky Friday.

