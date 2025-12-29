Los Simpson cierran temporada con un emotivo homenaje a México

Springfield se vistió de verde, blanco y rojo. En lo que ya se considera uno de los episodios más significativos para la audiencia hispana, el final de temporada de Los Simpson se transformó en una carta de amor a México, con la que se rindió tributo a los pilares de su identidad cultural.

En el capítulo, titulado “¡The Fall Guy-Yi-Yi!”, número 12 de la temporada 37, que se estrenó el 28 de diciembre, Homero se convierte por accidente en el doble de riesgo secreto de El Hombre Abeja (Bumblebee Man), una decisión que revitaliza la carrera del popular personaje mexicano de Springfield.

El episodio destaca por entrelazar la sátira habitual de la serie con referencias a la cultura mexicana, la migración y la identidad.

El regreso del “Rey”: Humberto Vélez en Springfield

El momento más nostálgico para los fans mexicanos fue, sin duda, la aparición del emblemático actor de doblaje mexicano Humberto Vélez.

El actor de doblaje, quien dio vida a Homero Simpson durante las primeras 15 temporadas, no solo participó con su voz, sino que fue inmortalizado con su propio personaje dentro del universo de Matt Groening.

Este gesto fue visto como un reconocimiento oficial a la importancia del doblaje mexicano, que ha sido fundamental para el éxito global de la serie en Latinoamérica.

Un desfile de estrellas: De Los Tigres del Norte a González Iñárritu

El episodio no escatimó en referencias de la cultura mexicana de todos los ámbitos, logrando reunir a figuras representativas de la música y el cine:

Los Tigres del Norte: Los “Jefes de Jefes” musicalizaron momentos clave, llevando el corrido y la esencia del México regional al corazón de Springfield.

Los “Jefes de Jefes” musicalizaron momentos clave, llevando el corrido y la esencia del México regional al corazón de Springfield. Alejandro González Iñárritu: El multipremiado director de cine tuvo una participación especial, aportando su visión artística en una secuencia que parodió con respeto y humor el estilo cinematográfico del “Cine de Oro”.

El capítulo también incluyó referencias visuales a figuras de la talla de Pedro Infante, consolidando una atmósfera de nostalgia y orgullo nacional.

Un fenómeno viral

Tras su estreno, el episodio generó una ola de reacciones positivas en redes sociales. Los usuarios celebraron que, tras décadas de historia, la serie se tomara el tiempo de homenajear de forma específica y respetuosa a una de sus comunidades de fans más grandes del mundo.

Este cierre de temporada no solo reafirma la vigencia de Los Simpson, sino que estrecha los lazos entre la cultura pop estadounidense y la herencia mexicana.

