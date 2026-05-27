Los latinos somos el enlace del Sur de California

Nuestro impacto ha crecido en los últimos 50 años y seguimos ascendiendo, seguimos influyendo en el desarrollo de nuestras comunidades

El exasambleísta Héctor de la Torre hace campaña para el Congreso por el nuevo distrito 41.

El exasambleísta Héctor de la Torre hace campaña para el Congreso por el nuevo distrito 41. Crédito: Cortesía | Cortesía

Por  Hector De La Torre

En cualquier organismo, hay un enlace: entre la naturaleza, entre países, entre empresas, y también en la sociedad. Los latinos formamos un enlace dentro del Sur de California y en todos los sectores.

Somos la mano de obra, los estudiantes y los maestros, los empleados y los empresarios, los votantes y los políticos, los inquilinos y los dueños, los comunicadores y la audiencia, los creyentes y los pastores.

Aunque la comunidad latina ha influido el Sur de California desde más de 200 años, nuestro impacto ha crecido en los últimos 50 años y seguimos ascendiendo, seguimos influyendo en el desarrollo de nuestras comunidades.

Con nosotros, el Sur de California crece y mejora. Sin nosotros, se disminuye y declina.

Nuestra responsabilidad es desarrollar nuestras habilidades para mejorar nuestras vidas, la de nuestras familias, y al mismo tiempo, la vida de la comunidad entera.

¡Adelante!

Hector De La Torre es un servidor publico, ex-asambleísta de California y Director actual de Gateway Cities, una asociación de 27 ciudades en el sureste del condado de Los Angeles.

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