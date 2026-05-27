Los latinos somos el enlace del Sur de California

En cualquier organismo, hay un enlace: entre la naturaleza, entre países, entre empresas, y también en la sociedad. Los latinos formamos un enlace dentro del Sur de California y en todos los sectores.

Somos la mano de obra, los estudiantes y los maestros, los empleados y los empresarios, los votantes y los políticos, los inquilinos y los dueños, los comunicadores y la audiencia, los creyentes y los pastores.

Aunque la comunidad latina ha influido el Sur de California desde más de 200 años, nuestro impacto ha crecido en los últimos 50 años y seguimos ascendiendo, seguimos influyendo en el desarrollo de nuestras comunidades.

Con nosotros, el Sur de California crece y mejora. Sin nosotros, se disminuye y declina.

Nuestra responsabilidad es desarrollar nuestras habilidades para mejorar nuestras vidas, la de nuestras familias, y al mismo tiempo, la vida de la comunidad entera.

¡Adelante!

Hector De La Torre es un servidor publico, ex-asambleísta de California y Director actual de Gateway Cities, una asociación de 27 ciudades en el sureste del condado de Los Angeles.