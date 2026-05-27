Nos colamos en “Toy Story 5”. Esto podemos contar

ANAHEIM, CA – En 1995, la película “Toy Story” cambió la historia del cine animado. El largometraje debut de Pixar fue el primer film creado por computadora. Tuvo tal impacto que la Academia del Cine lo reconoció con un Óscar al Logro Especial. Un premio que abrió el camino para la creación del Óscar a Mejor Película de Animación, que se entrega desde 2002.

Por eso para Pixar -y para Disney, de la que forma parte el estudio situado en Emeryville, en la bahía de San Francisco- cada secuela de “Toy Story” es un momento especial. LA OPINIÓN tuvo la oportunidad de ver por adelantado el primer tercio de “Toy Story 5”, que se estrena el 19 de junio, y charlar con sus creadores hace unos días en Disneyland.

Sin hacer “spoliers”, esto es lo que ya sabemos de “Toy Story 5”:

1. Juguetes vs. Pantallas

Bonnie deja de lado sus juguetes cuando le regalan una tableta. Crédito: Pixar | Disney

Los juguetes tradicionales están en crisis. Los niños de ahora se pasan las horas mirando a una pantalla y cada vez hay más juguetes abandonados. Ésta es la tesis principal de “Toy Story 5”, un tema que desde luego está presente en nuestro mundo actual y en el que se va a ver representada cualquier familia con hijos.

2. “Los juguetes son para jugar. La tecnología es para todo”

Woody, que ya no vive en la casa de Bonnie, le dice esta frase a Jessie en un tono derrotista, como si la batalla ya estuviera perdida. La película no sólo plantea la obsolescencia de los juguetes, sino la onmipresencia de la tecnología en nuestras vidas.

Lilypad es una tableta a la que pone voz Greta Lee. Crédito: Pixar | Disney

3. Los años también pasan por los juguetes

Es divertido, pero a la vez genera un sentimiento de añoranza, ver a un Woody maduro, con secuelas físicas derivadas de su “edad”.

4. Los animales entran en acción

Aunque hemos visto algunas mascotas -sobre todo perros- en films previos de la franquicia, en “Toy Story 5” los animales juegan por primera vez un papel importante e interaccionan con los juguetes. “Siempre pensé que el mundo secreto de los juguetes se entiende con el mundo secreto de los animales”, asegura Andrew Stanton, co-director de la película junto a Kenna Harris.

5. Veremos nuevos personajes

Smarty Pants es uno de los nuevos personajes de “Toy Story 5”. Crédito: Pixar | Disney

Desde juguetes con pantalla hasta caballos, “Toy Story 5” nos presenta nuevos personajes. Los artistas de la película aprovecharon los avances de la tecnología para dar vida a estos roles que, en algunos casos, hubiera sido imposible crear hace algunos años, en especial en el caso de los animales.

6. Jessie gana protagonismo

“Ya era hora”, comentó Stanton sobre el hecho de que la cowgirl Jessie ocupa el papel principal en “Toy Story 5”. Si bien Woody y Buzz Lightyear están presentes en la trama, el personaje central es el de la muñeca de trapo a la que vuelve a poner voz Joan Cusack.

Bullseye y Jessie en una escena de “Toy Story 5”. Crédito: Pixar | Disney

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