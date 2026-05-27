Rotura de tanque químico en planta de papel en Washington deja un muerto y varios heridos críticos

Las autoridades informaron que nueve trabajadores permanecen desaparecidos luego de que un tanque químico se rompiera en las instalaciones de Nippon Dynawave Packaging, una planta de papel y pulpa ubicada en Longview, cerca de la frontera entre Washington y Oregón.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:15 de la mañana del martes y provocó una emergencia por materiales peligrosos que movilizó a múltiples agencias de rescate.

“Nuestra comunidad ha entrado en un período de profunda tragedia y duelo”, declaró el alcalde de Longview, Erik Halvorson, durante una rueda de prensa reseñada por ABC News.

El tanque continúa inestable

Las autoridades señalaron que las labores de recuperación siguen siendo extremadamente complejas debido a la inestabilidad estructural del tanque afectado, el cual contenía “white liquor”, una mezcla química utilizada en el proceso de fabricación de papel.

El jefe de Cowlitz 2 Fire & Rescue, Scott Goldstein, explicó que el tanque continúa representando un grave riesgo para los equipos de emergencia.

La estructura dañada, con capacidad de 900,000 galones, todavía contendría cerca de 90,000 galones del material químico, compuesto por hidróxido de sodio, sulfuro de sodio y carbonato de sodio.

Hay un muerto y múltiples heridos

Las autoridades confirmaron una muerte relacionada con el incidente. La víctima había sido trasladada previamente a un hospital, aunque su identidad no ha sido divulgada.

Además, ocho empleados resultaron heridos, algunos con quemaduras químicas y lesiones traumáticas. Los pacientes fueron distribuidos entre hospitales de la región y centros especializados en quemaduras en Portland, Oregón.

PeaceHealth St. John Medical Center informó que recibió nueve pacientes provenientes de la emergencia, incluido el fallecido.

Un bombero también resultó lesionado durante la respuesta inicial, aunque posteriormente fue dado de alta.

La causa del accidente sigue bajo investigación

Las autoridades inicialmente describieron el hecho como una explosión química y posteriormente como una implosión, aunque más tarde aclararon que se trató de la ruptura de un tanque.

Los investigadores señalaron que, al mismo tiempo que ocurrió el colapso del depósito químico, también se registró la ruptura de una tubería principal de agua dentro de las instalaciones.

Según los reportes preliminares, cerca de 500,000 galones de la mezcla química se combinaron con agua, aunque las autoridades aseguraron que el material permanece contenido dentro del sitio industrial.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, informó que miembros de la Guardia Nacional colaborarán en las labores de búsqueda, recuperación y monitoreo de la calidad del aire.

Aunque la situación sigue activa, las autoridades afirmaron que no existe una amenaza directa para la comunidad cercana.

Sin embargo, pidieron a los residentes evitar el área mientras continúan las operaciones de emergencia y estabilización de la planta.

La investigación sobre las causas de la ruptura continúa abierta.

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