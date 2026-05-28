Agenda de eventos: Qué hacer en LA del 28 de mayo al 3 de junio

Jueves 28

Laura Pausini en el Peacock

La cantante italiana Laura Pausini regresa a Estados Unidos para presentar su gira mundial Yo canto, que llegará al teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) por una noche. Hoy jueves 28 de mayo a las 8 pm. Boletos desde $74. Informes axs.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía Rondene PR

Imaginarium en el Ontario Mills Mall

Journey to Oz, el nuevo espectáculo de Imaginarium en el Ontario Mills Mall (4377 Mills Cir., Ontario), es el show al aire libre más ambicioso de esta empresa, y nunca se había realizado en esta localidad. Con once mundos diferentes, personajes diferentes, nuevos cuartos interactivos y nuevos shows en vivo. Termina el 27 de septiembre. Entradas desde $19. Informes imaginarium360.com.

Foto: Cortesía

Washoku en la Japan House

WASHOKU | Nature and Culture in Japanese Cuisine es una exhibición en la Japanese House (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles) que representa no solo sustento, sino un sofisticado logro cultural que equilibra el sabor, la técnica y una profunda sintonía con la estacionalidad. Profundiza en los elementos esenciales, la evolución y la conexión cultural de este patrimonio cultural inmaterial reconocido por la UNESCO. Termina el 18 de octubre. Entrada gratuita. Informes japanhousela.com.

Foto: Cortesía de Japan House LA

Exhibición de Yoko Ono en el museo The Broad

Yoko Ono: Music of the Mind es la exhibición de la artista Yoko Ono en The Broad (221 S. Grand Ave., Los Angeles), que invita a los asistentes a soñar juntos en su primer show como solista en el sur de California. Se puede amarrar un deseo a un olivo, clavar un clavo en una pintura y escribir un pensamiento acerca de la madre, entre otras acciones interactivas. Termina el 11 de octubre. Entradas desde $15; gratis menores de 17 años. Informes thebroad.org.

Foto: Joshua White

Tower of Song en el museo Grammy

El museo Grammy (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles) presenta Tower of Song, Iconic Songwriters and Recordings, una exhibición que rinde homenaje a más de mil 100 grabaciones importantes y a los creadores que las concibieron, como Prince y Nirvana. Con objetos únicos, medios inmersivos y testimonios de primera mano, la muestra explora el arte de la composición y la grabación. A partir de hoy jueves 28 de mayo. Boletos desde $15; gratis menores de 17 años. Informes grammymuseum.org.

Crédito: AP

Sábado 30

Guerra String Orchestra en la St. Andrew Catholic Church

La Guerra String Orchestra, a cargo del director Yalil Guerra, presentará Cuban Music in Exile: A Centennial Celebration, un concierto en la St. Andrew Catholic Church (311 N. Raymond Ave., Pasadena) para conmemorar cien años del nacimiento del compositor cubanoamericano Aurelio de la Vega. Sábado 30 de mayo a las 8 pm. Boletos $35. Informes guerrastringorchestra.com.

Foto: Cortesía

The Magic Flute en el Dorothy Chandler

The Magic Flute —La flauta mágica— es una ópera que engaña; en apariencia, es divertida y fantástica —un mundo de instrumentos mágicos, travesuras cómicas y personajes extraordinarios—, pero detrás hay un historia urgente: la de un compositor en aprietos financieros, corriendo contra el tiempo para asegurar un futuro que siempre parece fuera del alcance. En el Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles) del sábado 30 de mayo al 21 de junio. Boletos desde $109. Informes laopera.com.

Foto: Cory Weaver LA Opera

Lucha VaVoom en el teatro Fox

Lucha VaVoom de La Liz celebrará en el teatro Fox (301 S. Garey Ave., Pomona) el evento Drinko de Mayo, con lucha libre, un espectáculo burlesque, trapecistas, comediantes, música en vivo, autos lowrider, arte visual y más. Sábado 30 de mayo a las 8 pm. Boletos desde $61. Informes foxpomona.com.

Foto: Cortesía

Domingo 31

La Llorona en el Getty Center

La Llorona, del cineasta guatemalteco Jayro Bustamante y filmada en 2019, es una interpretación ficcionalizada del juicio por genocidio al exdictador de Guatemala, Efraín Gómez Montt. Se presentará en el Getty Center (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) con una entrevista pregrabada con el director al final de la función. Domingo 31 de mayo a las 3 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Miércoles 3

3BallMTY en el Hollywood Palladium

La banda de electrónica y cumbia 3BallMTY —Tribal Monterrey— está de gira con Club Conexión, que llegará al Hollywood Palladium (6215 Sunset Blvd., Los Angeles). Presentarán lo más nuevo de su repertorio, que son varios sencillos, así como los éxitos de sus discos. Miércoles 3 de junio a las 8 pm. Boletos desde $64. Informes Ticketmaster.com.