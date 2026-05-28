Ceremonia del Balón de Oro cambia de sede, el galardón se entregará por primera vez fuera de París

La UEFA confirmó este jueves que la ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará el próximo lunes 26 de octubre en Londres, una sede inédita para la gala que celebrará además el 70 aniversario del reconocimiento creado por la revista France Football en 1956.

La máxima distinción individual del futbol mundial tendrá como escenario la capital inglesa por primera vez, en una decisión que también rinde homenaje a Stanley Matthews, el legendario futbolista inglés que ganó la edición inaugural del premio hace siete décadas.

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El evento, presentado por France Football —publicación perteneciente al grupo L’Équipe—, es coorganizado junto con la UEFA desde 2024, una alianza que ha fortalecido el impacto internacional del galardón.

Londres albergará la gala del Balón de Oro en una edición especial

La elección de Londres para la ceremonia del Balón de Oro representa un nuevo paso en la expansión global de la marca, según destacó la propia UEFA en el anuncio oficial.

“El Ballon d’Or®, el premio más prestigioso y distinguido del mundo del fútbol, creado por France Football en 1956, celebrará su 70 aniversario con una ceremonia de entrega en Londres (Inglaterra) el 26 de octubre, por primera vez”, señaló el organismo europeo.

Además, la UEFA explicó que la sede fue seleccionada como reconocimiento a Stanley Matthews, considerado una de las figuras más importantes del futbol inglés y primer ganador del trofeo.

Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí, los últimos ganadores

La expectativa rumbo al Balón de Oro 2026 ya comenzó, especialmente después de que el francés Ousmane Dembélé, figura del PSG, y la española Aitana Bonmatí, estrella del Barcelona, fueran reconocidos en la edición más reciente.

Bonmatí, además, ya suma tres conquistas del galardón y se mantiene como una de las grandes referentes del futbol femenil internacional.

“A medida que se acerca el final de la temporada de fútbol europea, y con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el horizonte, la pregunta que todos se hacen sigue siendo: ¿quién sucederá a los ganadores de 2025, Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé?”, destacó el comunicado.

Cuándo se conocerán los nominados al Balón de Oro 2026

La UEFA también informó que próximamente se darán a conocer más detalles relacionados con la acreditación de medios y la lista oficial de nominados al Balón de Oro 2026.

Mientras tanto, aficionados y especialistas ya comienzan a debatir quiénes podrían convertirse en los próximos ganadores del reconocimiento individual más importante del futbol mundial.

Todos los anuncios oficiales e información relacionada con la edición 2026 estarán disponibles en ballondor.com.

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