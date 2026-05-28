México envía restos de desaparecidos a Alemania para poder ser identificados

Durante 2025 en México se reportaron al menos 32 personas como desaparecidas diariamente.

Según los reportes de la Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) y Amnistía Internacional, en 2026 esta cifra aumentó considerablemente. Entre enero y mayo del 2026, se reportaron 53 desapariciones diarias.

Esto sugiere que el problema de las desapariciones en México recrudece. Muchas de ellas son víctimas del crimen organizado. Un ejemplo claro es el caso del Rancho “Izaguirre” en Teuchitlán, Jalisco, donde fueron encontrados más de 1,000 restos óseos calcinados.

“Quemar cuerpos” es un método común entre los sicarios para “desaparecer” la evidencia de sus crímenes. Otro más, es la disolución en ácidos corrosivos, que dejan los restos humanos casi irreconocibles.

La identificación de estos restos necesita un proceso complejo y delicado realizado en laboratorios especializados. A pesar de que en el país existen instalaciones con la tecnología necesaria como el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) y personal altamente calificado, se ha requerido la ayuda de especialistas en Alemania para ser analizadas con mayor presición.

“Hay muestras degradadas que no es posible obtener un perfil genético aquí [en México] y se mandan a analizar al extranjero, a Frankfurt en este caso”, dice en entrevista con DW Everardo Ramírez, Comisionado Local de Búsqueda de Personas en el Estado de Zacatecas.

“En su tiempo el MEIF (Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense) firmó un convenio de colaboración con organismos internacionales. Ahí conocimos a Maximilian Murck de las Naciones Unidas, que fue el puente entre las fiscalías y la Universidad de Frankfurt”, detalla.

De los miles de desaparecidos cada año en México, una cifra importante se encuentra sin identificación en los servicios periciales y fosas comunes.

“Es muy probable que una gran parte de personas desaparecidas se encuentre ya sin vida, es tarea del Estado mexicano identificar a estar personas. En el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), gracias al apoyo de Alemania, Noruega, Open Society Foundation e Instituciones gubernamentales mexicanas, implementamos medidas para identificar a estas personas”, dice a DW Maximilian Murck, coordinador del Programa de Identificación Humana del UNFPA, que acompaña a colectivos y fiscalías mexicanas en el proceso de identificación de restos humanos encontrados.

El proceso de búsqueda

Los colectivos de familiares, sobre todo madres buscadoras son fundamentales para el proceso de reconocimiento de restos humanos encontrados. El trabajo comienza con ellos y, en algunos estados de la república, son la única forma de resistencia civil pacífica encargada de investigar, rastrear, exhumar y denunciar el hallazgo de restos humanos.

“Cuando un anónimo te da referencias de un sitio, te dice ‘por ahí hay una fosa’ o es muy insistente con que busquemos en algún lugar, nuestro escarabajo ―miembro del colectivo encargado de investigar posibles sitios de interés― hace la geolocalización, la investigación y luego vamos. Intentamos hacerlo lo más rápido posible y de acuerdo con nuestro presupuesto”, explica a DW Elizabeth Araiza, miembro del colectivo Buscador@s Zacatecas a DW.

El trabajo de los colectivos de buscadores se ha visibilizado más gracias a las redes sociales, pero sus inicios se remontan a los años 70, cuando el primer colectivo de madres organizadas, “el Frente Nacional Contra la Represión” buscaba a sus hijos, víctimas de las políticas contrainsurgentes del Estado mexicano para reprimir a opositores políticos y movimientos guerrilleros durante la llamada “Guerra Sucia”.

“Nosotros, como familias o colectivos, no podemos hacer mucho, buscamos y denunciamos a las autoridades. Después, entregamos nuestro perfil genético y la información. Damos las características de nuestro familiar y es todo lo que podemos hacer. Ellos [la Fiscalía] se hacen responsables del procesamiento de muestras”, aclara Elizabeth Araiza.

Al hacer un levantamiento, las muestras recolectadas pasan a ser analizadas en los laboratorios locales. En casos complejos, cuando la muestra esta severamente dañada, son enviados a laboratorios con mayor capacidad analítica. Uno de estos laboratorios se encuentra en la Universidad de Frankfurt en el centro – oeste de Alemania.

“Se manda solamente la cantidad suficiente para la obtención de un perfil genético. Son gramos, no se manda un hueso completo.

El papel de Alemania

De acuerdo con Maximilian Murck, la identificación humana es un proceso largo y costoso, además de muy específico para cada caso.

Obtener la identidad de una persona desaparecida mediante análisis genético puede costar entre $500 hasta $1,000 dólares. Existen muestras calcinadas, dañadas por ácido o de “larga data” (muestras en estado avanzado de descomposición) que deben ser analizadas en laboratorios con tecnología no disponible en México.

Las fiscalías estatales como la de Zacatecas y San Luis Potosí, han enviado muestras para ser analizadas e identificadas en Alemania.

Un largo camino por recorrer

A pesar de la preparación de los peritos mexicanos y la cooperación binacional entre Alemania y México, el proceso de identificación de restos humanos sigue siendo lento y en algunos casos inexistente.

“Yo creo que, sí están haciendo algo, sí hay algunos resultados. Pero también creo que la Fiscalía se excusa con que la muestra fue enviada a Alemania para exculparse de sus omisiones”, comenta Elizabeth Araiza.

“Una señora buscó a su hijo en el SEMEFO [Servicio Médico Forense] y le dijeron que no estaba ahí, iba constantemente a preguntar y no tenía respuesta. Ocho meses después se dieron cuenta de que el cuerpo del hijo siempre estuvo ahí”, cuentga la integrante de Buscador@s Zacatecas.

“El gran reto en materia de identificación es el flujo de información entre los estados. No hay una base de datos nacionales de genética“, precisa el experto del UNFPA, Maximilian Murck. “Hay que reconocer que las fiscalías están implementando programas piloto para conectar las bases de datos de los estados. Una vez que los 32 se conecten, eso va a dar más resultados”, prevé.

El camino hacia la verdad sigue siendo incierto para miles de familias mexicanas. Aunque la cooperación internacional abre nuevas posibilidades y los avances científicos permiten identificar restos antes considerados irrecuperables, la magnitud de la crisis supera con creces la capacidad institucional.

Para los colectivos de búsqueda, cada hallazgo es una mezcla de esperanza y dolor: esperanza de cerrar un ciclo, dolor por confirmar una ausencia definitiva. Pero, mientras no exista una estrategia nacional sólida, coordinada y transparente, los cuerpos seguirán acumulándose en lo que se ha denominado incluso de crisis forense, advierten los expertos, y las familias seguirán buscando con sus propias manos lo que el Estado no ha podido encontrar.

(chp)