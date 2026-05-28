Explosión destruye casa en Michigan y autoridades investigan presunto intento de asesinato-suicidio

Un hombre identificado como Doug Preston, de 62 años, murió luego de la explosión que destruyó la vivienda familiar en Plainfield Township, un suburbio del estado de Michigan. Su esposa, Lucy Preston, de 61 años, fue rescatada entre los escombros con heridas catastróficas y permanece hospitalizada.

El estallido ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada del martes y provocó decenas de llamadas de emergencia de vecinos que reportaron una fuerte explosión y una gran bola de fuego, según informó WZZM.

Autoridades creen que el incendio fue intencional

Aunque las causas exactas continúan bajo investigación, las autoridades indicaron que el caso apunta a una situación doméstica.

El subjefe del condado Kent, Bryan Muir, declaró que los investigadores creen que el incendio fue provocado intencionalmente por Doug Preston en lo que aparenta ser un intento de asesinato-suicidio.

Según las autoridades, mensajes de texto recuperados durante la investigación respaldan esta teoría, aunque no se divulgaron detalles específicos.

El jefe de bomberos de Alpine Township, Jeremy Kelly, señaló además que una fuga de gas natural pudo haber contribuido a la explosión.

Documentos judiciales citados por medios locales indican que Lucy Preston había solicitado el divorcio en marzo, después de casi 40 años de matrimonio.

La pareja debía comparecer ante un tribunal esta misma semana y, además, mantenía una orden de restricción mutua relacionada con la propiedad y asuntos financieros.

Vecinos aseguraron que el matrimonio parecía estable hasta hace pocos meses.

Uno de ellos, Jerry Orent, quien conocía a la familia desde hacía décadas, afirmó que Lucy le había comentado problemas matrimoniales recientes.

Vecinos ayudaron a rescatar a la sobreviviente

Tras la explosión, varios residentes acudieron rápidamente a ayudar entre los escombros.

Tim Johnson y un adolescente identificado como Mandrell Bryant participaron en el rescate de Lucy Preston.

Bryant relató que la mujer había sido expulsada violentamente fuera de la vivienda debido a la explosión.

Las altas temperaturas y los restos incendiados dificultaron posteriormente la recuperación del cuerpo de Doug Preston.

Amigos y allegados informaron que Lucy sufrió quemaduras de cuarto grado en gran parte del cuerpo y permanece conectada a un ventilador mientras enfrenta múltiples cirugías y un largo proceso de rehabilitación.

Lucy era ampliamente conocida dentro de la comunidad polaca local y había recibido en 2023 el título cultural de “Busia Queen”.

Además, había fundado en 2024 la organización benéfica Busia’s Boutique, dedicada a ayudar a familias necesitadas.

Amigos describieron a Lucy como una persona solidaria y profundamente comprometida con su comunidad.

Sigue leyendo: