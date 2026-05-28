Kinky: 25 años de fiesta

Kinky ya cumplió 25 años de carrera, pero eso no significa que las ganas de echar fiesta para este grupo regiomontano han disminuido.

Todo lo contrario. Es más, su nueva canción, titulada “Haciéndola de pedo”, marca una nueva etapa en la vida de la banda, una etapa en la que la celebración y la parranda siguen siendo el hilo conductor. De eso está impregnada la música que compone el quinteto de fusión de música electrónica, rock, funk y ritmos latinos.

“Cada disco para Kinky siempre representa nuevos comienzos, nuevas aventuras”, dijo Ulises “El Licenciado” Lozano, tecladista, acordeonista y productor del combo originario de Monterrey, México.

El tema es parte de “Cruzando”, el álbum que Kinky planea estrenar en la segunda mitad del año y que representa la primera vez desde la pandemia que el grupo se reúne en persona para grabar un material. El disco, que fue producido por Money Mark, contiene diez cortes inéditos en los que el quinteto explora nuevos sonidos.

Al mismo tiempo, los chicos están preparando “Kinky Cumbia Hits” un proyecto de reversiones que esperan lanzar a la par de “Cruzando”. Serán ocho canciones que están incluidas en el disco debut, “Kinky”, que salió al mercado en el año 2000, pero cuyas nuevas versiones tendrán ritmos y arreglos distintos y contemporáneos.

“Armándola de pedo”, por su parte, está inspirada en la relación que tiene Gil Cerezo, vocalista del grupo, con una amiga que, según describe el mismo Gil, se queja absolutamente de todo. Así que en honor a esa experiencia, escribieron ese tema, aunque en realidad la canción —como muchas de esta banda— consiste en repetir esa frase una y otra vez.

“De ahí salió la inspiración”, dijo Ulises. “Él [Gil] dijo, ‘tengo una frase para esa canción que creo que le va a quedar muy bien’, porque la canción es muy energética, muy prendida, invita a la fiesta, al desmadre”.

Y como Kinky siempre ha tenido esa visión dentro de su música; es decir, la fiesta y el jolgorio, dijo el entrevistado, “Armándola de pedo” representa todo eso.

Kinky —que comienza este fin de semana su gira Primera Vuelta 2026 en el sur de California—, le dio un toque de mambo al corte mencionado que resalta por la inclusión de ciertos instrumentos de metal, tal como se escuchan en las canciones de Dámaso Pérez Prado, el rey absoluto del mambo.

“Nos inspiramos un poco Pérez Prado con los ritmos y el mambo que tiene”, dijo. “Obviamente traído al mundo Kinky, que es como la electrónica, un poco de ritmo brasileño y funk”.

¿Qué dirán los puristas? Pues es algo no le quita el sueño a Kinky porque “siempre nos la hacen de pedo [se quejan de nuestras fusiones]”, dijo Ulises. “Por eso la hicimos, para que la gente por fin tenga algo que decir, justo para armarla de pedo”.

Para su gira de 25 años, los chicos llevarán bajo el brazo sus reversiones de todo “Kinky”, el disco que los lanzó al estrellato hace un cuarto de siglo. Y lo que pueden esperar sus fans es muchos ritmos, mucha fusión, y por supuesto, mucha fiesta.

En detalle

Qué: show de Kinky

Cuándo: viernes 29 de mayo a las 8 pm

Dónde: Pacific Electric, 1729 Naud St., Los Angeles

Cómo: boletos $62; informes ticketmaster.com