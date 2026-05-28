La Corte Suprema revoca condena a muerte a afroamericano, determina discriminación racial

El Tribunal Supremo anuló este jueves la condena por asesinato y sentencia de muerte contra Terry Pitchford, un hombre afroamericano condenado en Mississippi, al considerar que el fiscal del caso excluyó de manera discriminatoria a potenciales miembros negros del jurado durante el juicio.

La decisión de la máxima corte estadounidense reabre un caso que ha permanecido más de dos décadas en el sistema judicial y vuelve a colocar bajo escrutinio las prácticas del fiscal de distrito Doug Evans, señalado anteriormente por acusaciones similares de discriminación racial en la selección de jurados.

Pitchford fue condenado por participar, cuando tenía 18 años, en el asesinato de un comerciante durante un robo ocurrido en 2004 en Mississippi. Aunque las autoridades determinaron que el disparo mortal fue realizado por un cómplice menor de edad, el joven recibió la pena capital tras ser declarado culpable por un jurado integrado por once hombres blancos y solo una persona negra.

? In a 5-4 vote, the Supreme Court revived a Mississippi death row inmate’s challenge to his conviction after finding the trial judge failed to properly handle claims that Black jurors were excluded because of their race. pic.twitter.com/6q7z0ERvF6 — SCOTUS Wire (@scotus_wire) May 28, 2026

De acuerdo con el fallo del Supremo, Evans rechazó a cuatro de los cinco posibles jurados afroamericanos convocados para el proceso judicial. El fiscal argumentó razones aparentemente neutrales, entre ellas impuntualidad, antecedentes penales de familiares y similitudes personales con el acusado. Sin embargo, los magistrados concluyeron que el tribunal no permitió a la defensa cuestionar adecuadamente esos argumentos, como exige la jurisprudencia establecida en el caso “Batson v. Kentucky”, que prohíbe excluir jurados por motivos raciales.

“Ya sea por confusión, descuido, un proceso de selección del jurado demasiado apresurado o alguna otra causa, las cosas fallaron”, señaló el dictamen del Tribunal Supremo, citado por medios nacionales.

La decisión fue dividida y representa un revés para la fiscalía de Mississippi. El caso había tenido avances contradictorios en años recientes: en 2023 un tribunal federal concedió a Pitchford la posibilidad de apelar su condena al considerar que existían indicios de discriminación racial, pero en 2025 una corte de apelaciones revocó esa determinación, lo que llevó el proceso hasta la Corte Suprema.

La resolución también revive cuestionamientos sobre el historial del fiscal Doug Evans. En 2019, el Supremo anuló otra condena en Mississippi relacionada con el caso de Curtis Flowers, un hombre negro juzgado seis veces por el mismo crimen. En aquella ocasión, los magistrados concluyeron que Evans había mostrado un “patrón persistente” de exclusión de jurados afroamericanos, violando derechos constitucionales fundamentales. El caso Flowers se convirtió en uno de los ejemplos más notorios de discriminación racial en el sistema judicial estadounidense y fue ampliamente documentado por investigaciones periodísticas y el podcast “In the Dark” de American Public Media.

Organizaciones defensoras de derechos civiles, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), han advertido durante años que la exclusión sistemática de afroamericanos en jurados continúa siendo una práctica recurrente en algunos estados del sur del país, especialmente en casos donde la pena de muerte está involucrada.