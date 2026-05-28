Lila Downs ahora canta con más libertad

Lila Downs tiene un nuevo semblante. Se le nota aunque la conversación aún no ha llegado al tema del amor. Habla de su casa en Oaxaca, la hermosa ciudad colonial donde reside desde hace muchos años, de sus hijos Benito y Vanessa y de su madre, quien vive con ella pero quien tiene su propia cocina.

“Sí, porque si no, hay guerras”, dice la cantautora, hija de Allen Downs, un profesor universitario de arte, cineasta y pintor originario de Minnesota, y de Anastasia Sánchez, una indígena mixteca que en su juventud se ganaba la vida cantando en lugares públicos de Ciudad de México y de Veracruz.

Luego, la conversación gira hacia Álex Cuba, el cantautor cubano que produjo “Cambias mi mundo”, el nuevo álbum de Lila que sale al mercado hoy y que la consagra como autora, pues es la primera vez en sus más de 30 años de carrera que ella escribe todos los temas de su disco.

“Gozamos mucho”, dijo la artista sobre su trabajo con Álex, con quien grabó “El jardín del placer”, una canción que es parte de “Cambias mi mundo” y que habla del cuidado al medio ambiente y de cómo en ocasiones se desperdician objetos valiosos. “Gozamos mucho haciendo ‘Tumba 7’ por su rítmica, y por supuesto ‘El jardín del placer’, una rumba que a él le emocionó mucho”.

Además de esta colaboración, Lila tiene como invitados a Leonel García en “Amo-te” y a la rapera mexicoamericana Snow Tha Product en “Cambias mi mundo”. En este último caso, a Lila le gusta colaborar con intérpretes que pertenecen a una generación más nueva que la de ella porque nota que a sus conciertos asisten personas de todas las edades.

“Gozo el privilegio de de ser una música que en parte es del folclor, del pueblo, de las leyendas”, dijo. “Además he sido muy privilegiada de que desde desde que empezó mi carrera siempre ha habido niños [en mis conciertos] y eso me enriquece mucho”.

En temas de amores, Lila no se puede quejar. Luego de la muerte en 2022 de su esposo Paul Cohen, quien era saxofonista y director de su banda, la artista ya se ha dado nuevas oportunidades en el amor. Aunque por ahora todavía no hay nada formal.

Estuvo saliendo por un tiempo con un Iván Días, un conocido productor y director de cine portugués, pero las personalidades intensas de ambos, así como la distancia, no ayudaron.

“Pero lo lindo de todo esto es que creo que volver a la vida y volver a creer en ti misma, eso es lo que a mí me despertó tener amor en mi vida”, dijo Lila, de 57 años. “Es volver a fijarme en mis ideas, en creer en mí”.

Eso, para ella, se va olvidando cuando tienes una pareja por tanto tiempo, como fue su caso con Paul. Actualmente sale con una persona con quien no hay planes de algo más que darse compañía y pasar ratos amenos.

Pero el resultado de estas interacciones del corazón es que la fuerza y la confianza volvieron a Lila, y no solo en la forma de sentir, sino también en la forma de interpretar. Ella considera que como viene de una escuela musical clásica, solía ser una intérprete más controlada, más estructurada y menos libre.

“Yo creo que me solté, me solté más”, dijo. “No es que haya dejado el aprendizaje, para nada; al contrario […] pero creo que ahora canto más libre, más quien soy; y qué triste de cierta forma que llegó hasta este momento, pero también está increíble, porque es como renovarte a los cincuenta años”.

Lila comenzó este mes una gira que la trae por ciudades de México, Canadá, Europa y Estados Unidos. Estará en julio en Nueva York en octubre en Los Angeles. Cerrará su recorrido el 1 de noviembre en el Auditorio Nacional de Ciudad de México para celebrar con su gente, en lo que ya es una tradición para ella cada año, el Día de Muertos.