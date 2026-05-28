Niño de 12 años de Nueva York murió en accidente de rafting durante excursión escolar en Pennsylvania

Las autoridades informaron que un joven identificado como Cesar Albarracin Guncay, estudiante de sexto grado del distrito escolar Sag Harbor Union Free School District, murió el miércoles por la noche durante una actividad de rafting en Pennsylvania.

El incidente ocurrió en el río Lehigh, en East Penn Township, según informó de la Oficina del Forense del Condado Carbon.

El forense del condado, Jason Smith, indicó que las autoridades respondieron a un reporte de ahogamiento alrededor de las 6:12 p.m.

Equipos de rescate recuperaron al menor del agua

Antes de la llegada de la oficina forense, el menor había sido sacado del agua por miembros del equipo de buceo del Departamento de Bomberos de Lehighton.

Las autoridades confirmaron que el niño fue declarado muerto a las 6:50 p.m.

Smith describió el hecho como una “pérdida trágica”.

La autopsia fue programada para el jueves con el objetivo de determinar oficialmente la causa y la forma de muerte.

El superintendente escolar Jeff Nichols compartió la noticia con padres y representantes a través de una carta enviada el miércoles.

“No existen palabras para expresar adecuadamente la profundidad de esta pérdida”, escribió Nichols.

El funcionario describió a Cesar como “un miembro querido de la comunidad escolar” y aseguró que su ausencia dejará un vacío irreparable entre estudiantes, profesores y trabajadores del plantel.

La investigación continúa

El caso permanece bajo investigación por parte de la Oficina del Forense del Condado Carbon y de la Pennsylvania Fish and Boat Commission.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias específicas del accidente ocurrido durante la excursión escolar anual a los Poconos.



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