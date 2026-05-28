¡No inventes! Hyundai le apuesta a los hispanos y al fútbol

Hyundai es uno de los fabricantes de autos que ha ganado terreno con los hispanos en los últimos años. Y la marca coreana no quiere dejar de crecer entre los consumidores de nuestra comunidad. Por ello, de la mano de su tradicional sponsoreo de la Copa Mundial de la FIFA, Hyundai está lanzando una campaña bilingüe, en inglés y español, para promocionar el Kona 2026 entre los latinos con el título “No Inventes”.

Sean Gilpin, Chief Marketing Officer de Hyundai Motor America, habló con LA OPINIÓN sobre esta estrategia de Hyundai para conectar con audiencias hispanas a través del fútbol.

Pregunta: ¿Por qué esta campaña ahora y por qué el Kona?

Respuesta: El Kona es un vehículo muy importante para nuestras ventas y representa un segmento clave, especialmente considerando la importancia de la asequibilidad para todos los consumidores, sin importar el idioma o el contexto cultural. También es un auto que queríamos destacar porque tiene muchas características que atraen a la próxima generación. Nuestra campaña para el mercado general, “Next Starts Now”, refleja el deseo de Hyundai de ser una marca que ayude a esta nueva generación a mejorar sus vidas mediante tecnología, acceso a productos y funciones de seguridad que hagan sus experiencias más agradables.

Nuestra campaña “No Inventes” refleja completamente eso. La idea siempre fue crear campañas basadas no solo en traducciones, sino en insights culturales reales. “No Inventes” es una frase que transmite sorpresa, como “¡Wow, no puede ser! ¿Esto está disponible en este auto?”. El Kona encarna justamente eso, con funciones como estacionamiento automático en su segmento y Wi-Fi integrado. Queríamos ofrecer un vehículo que sorprendiera por todo lo que incluye.

Sean Gilpin, Chief Marketing Officer de Hyundai Motor America Crédito: Hyundai | Cortesía

P: Y ya llevan unos años trabajando con la agencia López Negrete Communications para volver a enfocarse en el público hispano.

R: Así es. En ese mismo periodo también nos asociamos con Liga MX, convirtiéndonos en el socio automotriz oficial. Los deportes en vivo forman parte de nuestra estrategia general. La audiencia deportiva suele consumir los eventos en tiempo real, mientras están ocurriendo, y existe mucha pasión y emoción cuando la gente ve deportes. Así que combinar esa audiencia en ese momento emocional con contenido que pueda hacerlos reír o hacerlos sentir algo poderoso, como hicimos con nuestro anuncio de la Palisade, que mostraba a una familia multigeneracional y un gran momento profesional, genera una conexión emocional. Todos estos anuncios están pensados para conectar emocionalmente con la audiencia y mantenerse fieles a nuestra marca.

P: Respecto al idioma y la forma de dirigirse a los hispanos, inglés vs. español, ¿qué piensa? ¿Siente que es necesario estar en ambos idiomas?

R: No es realmente una cuestión de percepción. Creo que la realidad que vemos en nuestros concesionarios es que muchas ventas involucran a varias generaciones o relaciones familiares particulares alrededor de la compra del auto. Tal vez un tío le pide a su sobrino, que habla inglés y español, que lo ayude con la tecnología. La realidad es que las conversaciones al momento de decidir la compra de un auto, en muchos casos, son bilingües o cambian constantemente entre ambos idiomas. Esa es la intención detrás de esta campaña: reflejar lo que realmente ocurre, no algo basado en una sensación. Se trata más de representar la realidad.

Tenemos algunos concesionarios con gran desempeño en California y Texas que están específicamente enfocados en poder manejar conversaciones bilingües. La lealtad que construyen con la comunidad a través de esas grandes experiencias hace que más personas quieran comprar vehículos en esos concesionarios. Esto es simplemente un reflejo natural dentro de la creatividad de la campaña.

Un momento del comercial del Kona 2026. Crédito: Hyundai | Cortesía

P: Hablemos de fútbol. El Mundial está a pocas semanas. Hyundai ha sido patrocinador oficial de FIFA durante años, ¿verdad?

R: Sí.

P: Supongo que no es un patrocinio barato, considerando que se trata de FIFA. ¿Por qué consideran importante estar allí?

R: Antes que nada, Hyundai es un líder global. A veces, en Estados Unidos, no nos damos cuenta de lo grande que es Hyundai en el resto del mundo. Somos la tercera compañía automotriz más grande del mundo como grupo Hyundai. Y no se trata solo de vehículos; cuando vas a Corea u otros países, Hyundai es líder en muchas áreas. FIFA te brinda ese alcance global, y creo que el lugar donde estás dice mucho sobre quién eres como marca. Estar presente en este escenario premium, donde el mundo entero está mirando, es muy importante para nosotros. Además, como empresa familiar, valoramos mucho nuestras alianzas y relaciones, y solemos mantenerlas a largo plazo. FIFA es una relación que tenemos desde hace tiempo. Sabemos cómo activar esta alianza y cómo hablarle a los aficionados al fútbol porque nosotros también somos fanáticos.

P: Para esta nueva campaña, en lugar de enfocarse en jugadores ya consagrados o profesionales, eligieron adolescentes…

R: Sí. La idea es que actualmente contamos con tecnología —como nuestro robot Atlas, que presentamos en CES— que realmente mejorará la vida de la próxima generación. Entonces pensamos: “Hagamos un paralelo con talentos que sabemos que serán futuras estrellas y jugadores de próximos Mundiales”. Queríamos darles una plataforma para decir: “Yo también estoy aquí ahora y merezco ser reconocido”.

Estos jóvenes estaban muy emocionados de formar parte de esta campaña; se puede sentir esa energía al ver el comercial. No les falta confianza. Saben que pueden jugar muy bien y estamos muy emocionados de formar parte de esta campaña. También habrá contenido adicional en redes sociales y otras extensiones derivadas del spot principal que destacan muy bien sus talentos. Estoy seguro de que veremos a varios de ellos más allá de este comercial, en futuros partidos importantes.

El mercado hispano en Estados Unidos representa una de las oportunidades de crecimiento más relevantes para Hyundai. Crédito: Hyundai | Cortesía

P: Y aparte de esta campaña, ¿qué otras grandes activaciones tienen planeadas alrededor del Mundial?

R: Empezamos a generar entusiasmo en todo Estados Unidos con clínicas de fútbol. En abril comenzamos a visitar las principales ciudades donde se disputarán partidos y organizamos clínicas junto a Mia Hamm, leyenda del Team USA, y Tim Howard, otra gran figura del fútbol estadounidense. Queríamos encontrar jugadores realmente emocionados por ser embajadores del deporte.

Cuando los niños llegan tan entusiasmados, queríamos contar con personas que llevaran energía y emoción a todas estas ciudades, pero también conocimiento, no solo para los chicos, sino también para los padres, porque son ellos quienes manejan nuestros Hyundai para llevar a sus hijos a los partidos cada fin de semana. Existe mucha presión sobre los padres para involucrar a sus hijos en clubes y competencias durante todo el año. Así que tener tanto a padres como a hijos interactuando con figuras tan inteligentes y excelentes embajadores del fútbol fue una gran oportunidad. Hemos hecho esto en mercados importantes de todo el país y este fin de semana en Los Ángeles será el último evento. Yo estoy en California, así que también iré. Fue nuestra forma de generar entusiasmo junto a personas que realmente conocen el juego. Estas familias aman el fútbol y lo practican cada fin de semana. Los invitamos a participar, a prepararse para el Mundial y también les entregamos artículos promocionales y mercancía oficial, lo cual fue excelente.

Además, instalamos enormes anuncios en calles de ciudades importantes. Cuando llegas a LAX, puedes ver grandes pantallas en los edificios junto a la autopista 405; también en Times Square hay enormes displays inmersivos. Todo esto para recordarle a la gente que Hyundai es socio oficial de FIFA, pero también que el Mundial llegará a su ciudad y que nosotros llevamos allí el futuro de la tecnología y el talento.

El 11 de junio será el lanzamiento completo de la campaña. Ahí tendremos comerciales de televisión, redes sociales y un impresionante grupo de influencers y socios de contenido. Parte del contenido incluirá reacciones en tiempo real a los partidos, predicciones de resultados y mucho material posicionado estratégicamente en TikTok gracias a inversiones importantes que hicimos en esa plataforma.

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