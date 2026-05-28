Un hombre fue asesinado a tiros durante un servicio religioso en Minnesota

Un hombre identificado como Khalid Ibrahim Abdi murió tras recibir múltiples disparos durante un servicio de oración realizado el miércoles por la mañana en el Canterbury Park Expo Center, en Minnesota.

El hecho ocurrió poco antes de las 10:00 a.m. en Shakopee, ciudad ubicada a unos 40 kilómetros de Minneapolis, informó el Departamento de Policía local.

La víctima fue trasladada al Hennepin County Medical Center, donde posteriormente murió debido a las heridas sufridas.

La policía confirmó una detención

Las autoridades informaron que un sospechoso fue arrestado la mañana del jueves y permanece bajo custodia mientras avanzan los procedimientos judiciales.

Hasta ahora, la identidad de la persona detenida no ha sido divulgada públicamente.

La investigación continúa abierta y las autoridades no han informado posibles motivos del ataque.

Abdi trabajaba como representante de campo y miembro de AFSCME Council 5, una organización sindical que lamentó públicamente su muerte.

El director ejecutivo del sindicato, Bart Andersen, expresó en un comunicado que la organización recibió la noticia con “una tristeza y un dolor inimaginables”.

“Khalid será recordado por siempre por su espíritu organizador, su presencia cálida y su pasión inquebrantable por defender a la clase trabajadora y a las comunidades históricamente marginadas”, señaló Andersen.

Comunidad lamenta la pérdida

Compañeros y allegados destacaron el compromiso social y comunitario de Abdi, así como su cercanía con trabajadores y residentes de Minnesota.

El sindicato pidió mantener en pensamientos y oraciones a la familia, amigos y compañeros de trabajo de la víctima mientras continúan las investigaciones sobre el tiroteo.

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