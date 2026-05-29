Administración Trump contempla designar a dos bandas brasileñas como Organizaciones Terroristas

El Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Rojo (CV), los grupos criminales más violentos de Brasil, fueron clasificados por la administración Trump como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).

De acuerdo con un comunicado emitido por el Departamento de Estado, entre ambos cárteles del crimen contarían con más de 50,000 miembros en conjunto y su presencia se extiende por varios países de Sudamérica e incluso llegan hasta territorio estadounidense.

“El Departamento de Estado designa a Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC) como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) y tiene la intención de designar a ambos grupos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), a partir del 5 de junio de 2026.

Se calcula que, entre las dos pandillas brasileñas cuentan con hasta 50,000 miembros. (Crédito: Silvia Izquierdo / AP)

CV y PCC son dos de las organizaciones criminales más violentas de Brasil. Juntas, cuentan con miles de miembros y han orquestado brutales ataques contra policías, funcionarios públicos y civiles brasileños. Su influencia y redes ilícitas se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil, por toda nuestra región y dentro de nuestro país”, indica parte de la misiva.

El posicionamiento adoptado por la Casa Blanca de etiquetar a los grupos criminales brasileños presuntamente surgió después de una reunión efectuada en Washington entre Flávio Bolsonaro, senador conservador brasileño, y Donald Trump.

De hecho, se habla que el propio Bolsonaro le solicitó de manera expresa al republicano de 79 años designar formalmente a las pandillas de su país como entidades terroristas.

“La medida adoptada por el Departamento de Estado demuestra una vez más el compromiso inquebrantable de la Administración Trump para desmantelar los cárteles y las organizaciones criminales en nuestra región y garantizar la seguridad del pueblo estadounidense”, indica el documento.