Comando Vermelho: cuál es el origen del grupo criminal designado como terrorista por EE.UU.

El Comando Vermelho es uno de los dos grupos criminales recientemente designados por el gobierno de Estados Unidos como organizaciones terroristas, lo que abre la puerta para que se emitan sanciones y se utilice la fuerza militar para desmantelarlo.

Considerado el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil, surgió en la década de 1970 dentro de una prisión de Río de Janeiro.

El grupo pasó de ser una organización de autoprotección entre presos a convertirse en una de las principales estructuras del narcotráfico en América Latina, según detalla CNN.

La organización surgió originalmente bajo el nombre de “Falange Vermelha”, durante la dictadura militar brasileña, cuando presos comunes convivieron con militantes de izquierda en la cárcel de Ilha Grande.

Con el tiempo, el grupo abandonó cualquier rasgo ideológico y se enfocó en actividades criminales como el tráfico de drogas, robo de bancos, extorsión y control territorial en las favelas de Río de Janeiro.

Actualmente, el Comando Vermelho funciona mediante una estructura descentralizada, compuesta por células que mantienen lealtad al grupo, pero operan de manera autónoma.

Esta modalidad le permitió expandirse hacia regiones estratégicas de Brasil, especialmente Amazonas y Mato Grosso, además de extender operaciones hacia Paraguay, Perú y Colombia.

La influencia del Comando Vermelho también se fortaleció mediante alianzas con organizaciones narcotraficantes colombianas desde los años ochenta, lo que facilitó el tráfico internacional de cocaína y el acceso a corredores estratégicos en la Amazonía.

Investigaciones recientes señalan que la organización mantiene presencia en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, donde disputa territorios y rutas ilegales con otras estructuras criminales.

El crecimiento del grupo llevó a las autoridades brasileñas a catalogarlo como una amenaza de “narcoterrorismo”. En octubre de 2025, Río de Janeiro realizó el operativo policial más grande de su historia contra el Comando Vermelho, movilizando más de 2,500 agentes en los complejos de favelas Alemão y Penha.

El gobernador Cláudio Castro aseguró entonces que la organización ya opera como un “estado paralelo” dentro de varias regiones de Brasil.

Además del narcotráfico, el Comando Vermelho ejerce control social y económico en territorios marginados, ofreciendo empleos ilegales, seguridad y servicios donde el Estado tiene poca presencia.

Esa combinación de violencia, poder financiero y control territorial permitió que la organización sobreviviera durante más de cinco décadas y mantuviera influencia incluso con varios de sus líderes encarcelados.

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