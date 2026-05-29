Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy viernes 29 de mayo en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este viernes 29 de mayo de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.33 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.01 y 17.01 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en verde a un precio de 17.33 pesos por dólar y la tendencia se mantiene al alza esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.63 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en positivo tras el cierre de operaciones. Su precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar cambia su tendencia habitual y cotizó hoy en rojo. Luego de mantener la jornada previa al alza, hoy su valor es de 451.23 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia al alza y sus valores al cierre fueron de 58.15 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.33 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.63 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 451.23 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 58.15 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Si quieres enviar dinero desde EE.UU, te recomendamos contrastar el precio primero: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Revisa el país al que envías, introduce el monto a enviar y calcula los costos.