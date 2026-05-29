Editorial: Por Héctor De La Torre al Congreso por el distrito 41

Para las elecciones primarias que culminan el 2 de junio por el nuevo distrito 41 del Congreso federal, se presentan cuatro candidatos: Linda Sánchez, que ha servido a la comunidad desde el Capitolio desde 2003; Héctor De La Torre y Shonique Williams, todos ellos demócratas, además del republicano Mitch Clemmons. Si ninguno de los aspirantes recibe más del 50% de los votos, los dos más votados se enfrentarán en las elecciones generales de noviembre.

La Opinión considera que Héctor De La Torre es el mejor candidato y llama a sus lectores residentes del distrito a votar por él.

El nuevo distrito 41 es resultado de la reciente redistribución distrital. Incluye las ciudades de Bellflower, Downey, Lakewood, Norwalk y Whittier, en el condado de Los Ángeles, así como La Habra y Los Alamitos en el condado de Orange. Más de la mitad de sus residentes son latinos; el resto de la población se compone de un 28 % de blancos, un 11 % de asiático-americanos y un 5 % de afroamericanos. Respecto al padrón electoral, el 46 % de los votantes está registrado como demócrata, el 26 % como republicano y el porcentaje restante pertenece a otras categorías.

De La Torre nació en Los Ángeles hace 59 años. Se graduó en Relaciones Internacionales en el Occidental College y realizó estudios de posgrado en la misma disciplina en la Universidad George Washington. Actualmente vive en Downey con su esposa y sus tres hijos.

La Opinión lo reconoce como el líder de la campaña ciudadana en South Gate que logró la destitución de funcionarios electos corruptos, siendo uno de los dos únicos concejales no involucrados en el escándalo de 2002. En dicha ciudad sirvió como concejal y alcalde. Luego fue elegido para la Asamblea Legislativa de California, donde ejerció durante seis años. En Sacramento continuó su lucha contra la corrupción de los líderes políticos acostumbrados a otorgar regalos financiados por los contribuyentes. En 2008 y 2010, la Legislatura aprobó dos leyes de su autoría, la AB 1945 y la AB 2470, respectivamente, que proponían dar fin a la práctica de las cancelaciones retroactivas de los seguros de salud. El entonces gobernador Arnold Schwarzenegger promulgó la AB 2470 el 30 de septiembre de 2010. Ahora, su objetivo es llevar al Congreso ese mismo énfasis en la salud pública y el buen gobierno.

Posteriormente, continuó sirviendo a la comunidad en organismos como la Junta de Recursos del Aire de California y la presidencia de la Junta de Gobernadores de L.A. Care Health Plan, el mayor plan de salud de gestión pública del país para residentes de bajos ingresos. Desde agosto de 2023 se desempeña como director ejecutivo del Consejo de Gobiernos de las Ciudades Gateway, que representa a 27 ciudades y 11 áreas no incorporadas en el sureste del condado de Los Ángeles en materias regionales de transporte, calidad del aire, vivienda, desarrollo económico y salud pública.

Estas y otras experiencias han hecho de De La Torre un experto en la gestión comunitaria. Es un servidor público en el sentido estricto del término. La lista de respaldos públicos a su candidatura excede este espacio, e incluye a cuatro asambleístas, dos senadores estatales, cinco excongresistas, siete sindicatos y decenas de funcionarios electos de las ciudades que integran el distrito.

De La Torre afirma que decidió postularse tras la creación del nuevo distrito, convencido de que su conocimiento de las ciudades y de sus problemáticas locales le permitirá contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Así sea.