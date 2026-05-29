Frederica Wilson reconoce que “el cuero se desgasta” y a sus 83 años cederá su cargo de congresista

Después de permanecer en la Cámara de Representantes durante ocho mandatos desempeñándose como congresista por Florida, a sus 83 años, la demócrata Frederica Wilson ya no buscará reelegirse.

Durante una ceremonia donde una calle en el área de Miami fue nombrada en su honor, al igual que ya había sucedido con una escuela cercana, la exmaestra afroamericana expuso que su ciclo como representante estaba llegando a su fin y creía conveniente cederle la estafeta a otro colega.

“Ha sido un largo camino, pero ha llegado el momento. Y sé que todos se preguntan: ‘¿Qué va a hacer la congresista?’. Pues bien, la congresista no se presentará a la reelección. Incluso el cuero se desgasta”, indicó.

Los coloridos atuendos y sombreros a juego que suele portar le han permitido Wilson no pasar desapercibida desde su incorporación al Congreso, en 2010.

Sin embargo, durante la primavera se sometió a una cirugía ocular y eso la obligó a ausentarse un mes de votaciones mientras se recuperaba.

Durante esas semanas, su distrito congresional de Miami perdió zonas costeras, esto como parte de una redistribución electoral llevada a cabo por el Partido Republicano.

Los coloridos sombreros que suele portar Frederica Wilson también la han llevado a destacar del resto de los miembros de la Cámara de Representantes. (Crédito: Rebecca Blackwell / AP)

No obstante, la posibilidad de la demócrata de aspirar a reelegirse era alta, pero optó por no hacerlo más y ahora su objetivo inmediato consiste en viajar por el país para promocionar su programa 5000 Role Models, el cual está dirigido a ayudar a niños y jóvenes afroamericanos.

Durante el evento donde fue reconocida la trayectoria de la congresista haciendo que su nombre perdure a través de una vialidad de Miami, Oliver Gilbert III, comisionado del condado de Miami-Dade y exalcalde de Miami Gardens, elogió.

“Una calle no es suficiente. Una calle simplemente no es suficiente. Hubo jóvenes que cruzaron esta calle, entraron a ese edificio, y cuando ingresaron, no tenían futuro. Cuando salieron, gracias a algo que ella imaginó, sí tenían un futuro.

Cuando hablamos de ponerle nombre a una calle, a una escuela o a una biblioteca, lo que decimos es que no solo le ponemos el nombre de una persona, sino que le ponemos el nombre de sus acciones”,

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