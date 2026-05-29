Houston: el tiempo para hoy viernes 29 de mayo

El clima en Houston, Texas, para este viernes 29 de mayo contarácon escasa nubosidad. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 93 grados Fahrenheit (34ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 73 grados Fahrenheit (23ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 3 y 3 por ciento. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 102ºF (39ºC) de máxima y 102ºF (39ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 06:22 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 20:16 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. Por ejemplo, sus veranos son realmente calurosos pero sus inviernos son suaves. Brilla el sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Pero también es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, mayormente durante el periodo de huracanes.

La media de temperatura en Houston oscila entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La influencia del Golfo de México condiciona en buena manera la humedad de Houston, la cual tiene a ser alta. En concreto, la humedad relativa en Houston varía entre el 50 y el 90%, lo que afecta a nuestra percepción de la temperatura, sintiéndola más alta de lo que es en verdad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, pero tal vez podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que no es beneficioso para las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es propensa a vivir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Asimismo, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Para finalizar, Houston también puede sufrir tornados, aunque con menor probabilidad que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual ya existen protocolos que se activan en caso de emergencia.

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