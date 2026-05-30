Brasil no se guardará nada contra Panamá: Ancelotti reveló que jugará con 4 delanteros

Carlo Ancelotti despejó cualquier duda sobre la alineación de la selección de Brasil para el amistoso frente a Panamá, el penúltimo compromiso de preparación de la Canarinha antes de su participación en el Mundial 2026.

El entrenador italiano confirmó este sábado el equipo titular que saltará al terreno de juego en el estadio Maracaná, apostando por una propuesta ofensiva encabezada por Vinícius Júnior, Raphinha, Matheus Cunha y Luiz Henrique.

El once titular de Brasil para enfrentar a Panamá

Durante una conferencia de prensa realizada en Teresópolis, Ancelotti reveló que Alisson será el encargado de defender la portería brasileña.

La línea defensiva estará integrada por Wesley y Alex Sandro en los laterales, mientras que Léo Pereira y Bremer conformarán la pareja de centrales.

En la zona medular, el estratega mantendrá la confianza en Casemiro y Bruno Guimarães, dos futbolistas que se han convertido en piezas fundamentales desde la llegada de “Carletto” al banquillo brasileño en mayo de 2025.

Vinícius y Raphinha comandarán el ataque brasileño

Las bajas por lesión de Rodrygo y Estêvão, ambos descartados para la Copa del Mundo, obligaron al cuerpo técnico a reorganizar la ofensiva.

Por ello, el ataque estará integrado por Luiz Henrique, actualmente en el Zenit, junto a Vinícius Júnior, Matheus Cunha y Raphinha, quienes asumirán la responsabilidad de generar peligro en el último tercio del campo.

El entrenador ya había probado esta misma formación durante la práctica del viernes, por lo que el equipo no presentará modificaciones de último momento.

“En la segunda parte cambiaré”, anticipó el laureado exentrenador del Real Madrid.

Brasil continúa su preparación para el Mundial 2026

La selección brasileña permanece concentrada desde el miércoles en la Granja Comary, complejo de entrenamiento de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) ubicado en Teresópolis, Río de Janeiro.

Actualmente, Ancelotti cuenta con 23 de los 26 futbolistas convocados para disputar el Mundial 2026.

Los únicos ausentes son Marquinhos, Gabriel Martinelli y Gabriel Magalhães, quienes se encuentran disputando la final de la Champions League con el Paris Saint-Germain y el Arsenal.

Los últimos amistosos antes del debut mundialista

Después de enfrentar a Panamá, Brasil disputará su último encuentro de preparación el próximo 6 de junio ante Egipto en el Huntington Bank Field de Cleveland, Estados Unidos.

Posteriormente, la Canarinha se enfocará de lleno en su participación en el Mundial 2026, torneo en el que jugará toda la fase de grupos en territorio estadounidense.

El debut de la selección brasileña será el 13 de junio frente a Marruecos en Nueva Jersey. Más adelante se medirá a Haití el 19 de junio en Filadelfia y cerrará la primera ronda ante Escocia el 24 de junio en Miami.

Con Carlo Ancelotti al mando y una generación liderada por Vinícius Júnior y Raphinha, Brasil buscará recuperar el protagonismo internacional y luchar por una nueva corona mundial.

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