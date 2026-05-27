DT de Panamá revela convocatoria y defiende el llamado del lesionado ‘Coco’ Carrasquilla: “No me la puedo jugar sin él”

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, confirmó que Adalberto “Coco” Carrasquilla permanecerá en la convocatoria rumbo al Mundial 2026, a pesar de la incertidumbre sobre la gravedad de la lesión que sufrió el pasado fin de semana con su club en la Liga MX.

El técnico explicó que no ve viable excluir al mediocampista en este momento, ya que aún no existe un diagnóstico definitivo que determine el alcance real de la molestia.

Panamá anuncia su convocatoria para el Mundial 2026 con emotivo video

El llamado de “Coco” se dio a conocer este martes, cuando la Selección de Panamá presentó su lista de convocados para el Mundial 2026 a través de un video especial publicado en sus canales oficiales, en el que la FEPAFUT apostó por una producción emotiva para revelar a los 26 jugadores que representarán al país en la Copa del Mundo.

El material audiovisual, difundido en la red social X, muestra un enfoque inspirador para anunciar a los futbolistas elegidos por Thomas Christiansen, combinando imágenes de los protagonistas, momentos representativos del proceso eliminatorio y la identidad del futbol panameño rumbo al torneo más importante del planeta.

Christiansen explica por qué Carrasquilla está en la convocatoria

Thomas Christiansen fue claro al justificar la decisión de mantener a Adalberto Carrasquilla dentro de la lista de 26 jugadores que representarán a la selección canalera en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Como es una situación incierta, yo no me la puedo jugar dejando a Carrasquilla afuera“, afirmó el seleccionador.

El mediocampista panameño viajó a Panamá para continuar con los estudios médicos correspondientes, mientras la Federación Panameña de Fútbol espera resultados más precisos sobre su estado físico.

Según el cuerpo técnico, el informe enviado por su club no coincide completamente con la evaluación interna de los médicos de la selección, lo que ha generado mayor cautela en el manejo del caso.

La lesión de Carrasquilla encendió las alarmas en Panamá

La preocupación por Adalberto Carrasquilla surgió durante la final de vuelta de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, cuando el jugador disputó un balón dividido con Amaury García.

Tras la acción, el mediocampista quedó tendido en el terreno de juego y tuvo que ser sustituido al minuto 59, saliendo entre lágrimas y evidentes gestos de dolor, lo que generó alarma inmediata tanto en su club como en la selección.

El incidente encendió las dudas sobre su disponibilidad para el inicio del Mundial 2026, aunque su inclusión en la convocatoria mantiene abierta la posibilidad de recuperación.

La decisión de mantener a Adalberto Carrasquilla en la lista final refleja la importancia del mediocampista dentro del esquema de Thomas Christiansen, quien confía en que el jugador pueda recuperarse a tiempo para el debut de Panamá en el Mundial 2026.

Mientras tanto, el cuerpo médico seguirá monitoreando su evolución en los próximos días, en un caso que mantiene en vilo tanto a la afición canalera como al entorno de la selección.

La convocatoria completa de Panamá para el Mundial 2026

Porteros:

Orlando Mosquera (Al-Fayha FC), César Samudio (CD Marathón), Luis Mejía (Club Nacional)

Defensas:

José Córdoba (Norwich City), César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Beşiktaş), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (FC Pari Nizhniy Novgorod), Eric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan-Tovuz)

Mediocampistas:

Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (Pumas), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (FC Juárez), César Yanis (Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán FC), Alberto Quintero (Plaza Amador), Azarías Londoño (CD Universidad Católica)

Delanteros:

Ismael Díaz (León), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (CD Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa)

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