Carrasquilla exculpado en la fractura de Kevin Mier, portero de Cruz Azul

Thomas Christiansen, director técnico de Panamá, se sumó a las voces defensoras del mediocampista Adalberto Carrasquilla, en la fractura que produjo su entrada sobre el portero colombiano de Cruz Azul, Kevin Mier, al asegurar que la citada jugada fue un accidente.

No obstante, los hechos que demuestran la gravedad de la lesión de Mier al ser diagnosticado con fractura de tibia, el estratega panameño de origen español, dijo que Carrasquilla no tuvo nuca la intención de fracturar a un compañero de profesión.

Debido a esta acción, Carrasquilla ha sido muy criticado en redes sociales, al considerar los aficionados de Cruz Azul y la gente de fútbol que han defendido de más al mediocampista panameño cuando su acción fue imprudente y sin respeto para el compañero de profesión.

Pero el técnico panameño tuvo otra visión de las cosas: “Hay entradas que luego no pasa nada, hay entradas donde por desgracia pasa lo que pasó, que hay una lesión más grave de una patada normal, pero nunca ha sido intencionado. Entonces, ahí está la mala suerte”.

El estratega de los panameños insistió en que no hubo mala intención y que fue un accidente del fútbol: “Si le toca en otro sitio, pues no hubiera pasado nada. Pero bueno, él está mentalizado, preparado y eso es bueno para el grupo”.

Carrasquilla volvió a ofrecer disculpas

Por su parte, Adalberto Carrasquilla volvió a ofrecer disculpas a Kevin Mier, que tendrá que esperar por lo menos de cuatro a seis meses para reaparecer, con lo cual estaría en riesgo su participación en el próximo Mundial: “Quiero pedirle una disculpa a Kevin, mi intención nunca fue sacarlo del partido, fue más que todo cortar la jugada. El árbitro toma una decisión porque sabe que no iba con mala intención”, afirmó.

Empero la visión de Carrasquilla se contrapone a lo que ha manifestado el árbitro en el sentido de que el VAR no le mostró la jugada, donde se observa la entrada de pocos amigos e imprudente del panameño que le terminó costando la fractura al portero colombiano de Cruz Azul.

Mier no podrá jugar en los siguientes meses | Imago7

Si su proceso médico evoluciona favorablemente, Mier podría regresar a las canchas en mayo de 2026, a pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo. Su presencia en el certamen dependerá completamente de su recuperación y de la decisión final del cuerpo técnico colombiano.

La lesión del guardameta ha sido un golpe duro tanto para Cruz Azul como para la selección sudamericana, pues Mier se había consolidado como una pieza clave en la portería. Su proceso de recuperación será seguido de cerca en los próximos meses.