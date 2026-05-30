Emilia Clarke habla sobre el final de “Game of Thrones”: “No tuve ninguna participación creativa”

El final de “Game of Thrones” sorprendió con su final, el cual generó un disgusto colectivo entre los fans. Sin embargo, Emilia Clarke, quien interpretó Daenerys Targaryen, reveló, en una entrevista con Variety, que ella también sintió frustración por el desenlace de la famosa serie.

Además, Clarke fue contundente al afirmar que jamás tuvo injerencia en los rumbos creativos de la serie. “Además de lo que aporté como actriz, no tuve ninguna participación creativa, ni tampoco la quería”, declaró.

Según su relato, durante los ocho años que duró la grabación, ella asumió que no estaba en una posición para discutir o modificar las decisiones de los showrunners del drama de HBO.

La intérprete recordó que David Benioff y D. B. Weiss, los creadores de la adaptación televisiva, ejercían un control férreo sobre cada línea de diálogo. “Si decía ‘esto’ en lugar de ‘eso’, me pedían hacer otra toma”, ejemplificó, subrayando la exigencia milimétrica durante el rodaje.

Ante la pregunta de si alguna vez intentó convencerlos para cambiar el polémico final de Daenerys, Clarke respondió: “No”.

La frustración sobre el final

El desenlace de la Madre de Dragones, que pasó de ser una liberadora de pueblos oprimidos a arrasar una ciudad entera antes de morir a manos de Jon Snow, generó una oleada de críticas entre los seguidores.

La propia actriz admitió que en su momento sintió una profunda irritación. Pero, lejos de cargar contra los responsables, los calificó como “genios” y aseguró que su labor consistía en comprender las motivaciones de su personaje para transmitirlas con honestidad.

“Me entregaban las temporadas y yo, lo mejor que podía, empatizaba, entendía y seguía cada decisión que ella tomaba para que se sintiera como mía”, explicó.

El tiempo, señala la actriz, terminó haciendo su labor. Aunque durante años intentó procesar el impacto mediático y personal que le dejó la serie, hoy asegura haber cerrado ese ciclo. “He pasado por todos los caminos posibles para llegar al lugar en el que estoy ahora, que es finalmente poder estar muy agradecida por todo lo que “Game of Thrones” hizo por mí y me dio”, afirmó.

Clarke confesó que ya no se siente atrapada en aquel fenómeno mundial ni en la sombra de Daenerys Targaryen. “Me siento realmente afortunada de que me haya ocurrido, y aún más afortunada de haber tenido tiempo para entender qué fue todo eso. Ahora siento firmemente que estoy al otro lado”, declaró.

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