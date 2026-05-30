Houston: el tiempo para hoy sábado 30 de mayo

El clima en Houston, Texas, para este sábado 30 de mayo contarácon cielos sin prácticamente nubes. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 91 grados Fahrenheit (33ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 73 grados Fahrenheit (23ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 2 y 4 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 102ºF (39ºC) de máxima y 102ºF (39ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 06:22 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 20:16 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. ¿Sus veranos? Cálidos, ¿sus inviernos? Se compensan siendo suaves. Brilla el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. Pero también es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, mayormente durante el periodo de huracanes.

La temperatura media en Houston oscila entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses de más calor que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La humedad de Houston suele ser bastante alta debido a su ubicación cerca del Golfo de México. En concreto, la humedad relativa en Houston varía entre el 50 y el 90%, lo que condiciona nuestra percepción de temperatura, sintiéndola más elevada de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, pero tal vez podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses más cálidos, lo que puede ser dañino para las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es propensa a vivir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. La ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Finalmente, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque son menos probables que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños materiales e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual ya existen protocolos que se activan en caso de emergencia.

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