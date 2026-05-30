Los Ángeles: el tiempo para hoy sábado 30 de mayo

Comienzo del día en Los Ángeles, que se prepara para vivir un sábado sin apenas nubosidad. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 77 grados Fahrenheit (25ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 59 grados Fahrenheit (15ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el suroeste con velocidades de 8.08 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 05:43 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:58 h. En total tendremos 14 horas de luz solar durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 61 y los 81 grados Fahrenheit (16 y 27ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que comprende desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con ocn agosto a la cabeza con el més más caliente con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de esta ciudad abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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