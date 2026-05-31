Horóscopo de hoy de Nana Calistar 31 de mayo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
31 DE MAYO DE 2026
Ya bájale dos rayitas a estar cargando problemas que ni tuyos son, porque traes la espalda bien doblada de tanto aguantar gente aprovechada que nomás se acerca a ti cuando necesita un favor, dinero, consejos o atención, pero cuando tú ocupas algo se hacen más desaparecidos que ex después de pedir prestado. Este cierre de mayo te va a enseñar quién sí vale la pena y quién solo estaba contigo por conveniencia. Y mira, aunque te duela aceptarlo, hay personas que te tienen envidia hasta de cómo respiras. Te sonríen enfrente y atrás de ti quisieran verte caer nomás para sentirse menos miserables con sus vidas. Que no te tiemble la mano para mandar lejitos a quien te quite paz, porque últimamente has permitido demasiado con tal de no quedarte solo o sola.
Traes un cansancio emocional bien perro porque te has estado guardando muchas cosas. Finges que todo está bien mientras por dentro traes un revoltijo de emociones, pendientes y preocupaciones que ya ni dormir te dejan a gusto. Hay noches en las que te gana el pensamiento y terminas imaginando escenarios que ni han pasado. Aprende a vivir más el presente porque te estás ahogando en problemas futuros que todavía ni existen. Además, te estás dejando afectar demasiado por comentarios de gente que ni paga tus cuentas. Si supieras cuántas personas quisieran tener el valor que tú tienes para levantarte después de cada fregadazo, dejarías de dudar tanto de ti.
En cuestiones de amor vienes medio confundido o confundida. Hay alguien que te mueve el tapete, pero también te desespera. Un día quieres darle todo y al otro quisieras bloquearlo de todas partes. Así eres tú, intenso, orgulloso y sentimental aunque te hagas el fuerte. Si tienes pareja, cuidado con caer en rutina porque la costumbre está apagando el fuego poquito a poquito. Necesitan salir, hablar, reírse juntos y dejar de traer pleitos guardados debajo del tapete porque luego explotan por cualquier tontería. Si estás soltero o soltera, se marca la llegada de una persona con carácter fuerte que te va a poner nervioso hasta para contestar mensajes. Nomás no te ilusiones tan rápido ni hagas castillos en el aire antes de tiempo.
En la economía vienen movimientos importantes. Posibilidad de un pago, comisión o dinero que pensabas perdido. También se ve oportunidad de comenzar algo nuevo relacionado con ventas, redes sociales o negocio independiente. El problema es que muchas veces empiezas con toda la emoción y luego dejas las cosas tiradas cuando no ves resultados rápidos. Ponte las pilas porque el éxito no llega nomás por manifestarlo en Facebook con musiquita motivacional. Hay que moverse, desvelarse y dejar de poner excusas.
Cuidado con dolores de cabeza, estrés, gastritis y problemas de espalda porque traes mucha tensión acumulada. También se marcan chismes familiares y una discusión por dinero o por asuntos que tienen que ver con herencias, deudas o ayudas. Tú mantente al margen porque luego terminas siendo el malo de la historia aunque ni hayas dicho nada.
Tu número de la suerte será el 09 y el 27. Tu color será el rojo quemado. Este final de mes viene a enseñarte que ya no estás para mendigar amor, atención ni respeto. Quien quiera estar contigo tendrá que demostrarlo con hechos y no nomás con palabras bonitas porque de esas ya te empachaste bastante.
VIRGO
31 DE MAYO DE 2026
Ya deja de hacerte bolas solo o sola pensando tanto en lo que pudo haber sido y mejor enfócate en lo que todavía puedes lograr, porque últimamente traes la cabeza más revuelta que licuado sin tapa. Te has perdido mucho en pensamientos negativos, dudas y arrepentimientos que nomás te están quitando energía y ganas de avanzar. Este cierre de mayo llega a mover muchas cosas en tu vida y aunque al principio te saque de onda, al final entenderás que era necesario para sacarte del mismo círculo donde llevabas meses atorado o atorada. Eres de esas personas que aparentan tener todo bajo control mientras por dentro andan a punto del colapso emocional, pero ya es momento de aceptar que no puedes resolverle la vida a todo mundo mientras la tuya la traes hecha un tiradero.
Hay una tristeza que vienes cargando desde hace tiempo y aunque intentas disimularla con trabajo, ocupaciones o haciéndote el fuerte, en las noches se te viene todo encima. Extrañas a alguien de tu pasado o ciertos momentos que te hicieron sentir querido o querida de verdad. Vas a tener sueños muy intensos y hasta medio raros donde aparecerán personas que hace mucho no veías. No los tomes a la ligera porque tu intuición va andar muy despierta y algo querrá decirte el universo. También se marca el regreso de alguien que según ya había superado tu vida, pero nomás verá que te estás levantando y volverá con sus “holas perdidos”. Tú decide si quieres abrirle la puerta o mandarlo directito a freír espárragos.
En el amor andas más indeciso que nunca. Si tienes pareja, deja de asumir cosas y aprende a preguntar antes de hacer dramas mentales. Esa persona trae problemas que quizá no te cuenta porque siente que la vas a juzgar o minimizar. A veces eres muy duro con tus palabras y aunque dices la verdad, no todo mundo está preparado para escucharla como tú la sueltas. Se necesita más cariño y menos orgullo si quieres que la relación funcione. También vienen celos, discusiones por mensajes o malentendidos por terceras personas que nomás andan metiendo cizaña. No hagas caso a chismes porque podrían arruinar algo que todavía tiene solución.
Si estás soltero o soltera, se aproxima una conexión bastante intensa con alguien que podría llegar por redes sociales, trabajo o por medio de amistades. Esa persona tendrá algo que te atrapará desde el principio, pero cuidado con idealizar demasiado porque luego te enamoras más de la idea que de la realidad. Date tiempo de conocer bien antes de entregar hasta el acta de nacimiento.
En cuestiones de dinero vienen mejoras poco a poco. Se ve pago atrasado, préstamo que regresa o posibilidad de trabajo extra que te ayudará a respirar un poquito más tranquilo o tranquila. Eso sí, deja de gastar en cosas innecesarias nomás para sentirte mejor emocionalmente porque luego andas llorando viendo el saldo de tu tarjeta. Hay oportunidad de comprar algo importante para tu hogar o hacer arreglos pendientes que ya traías arrastrando.
Cuida mucho tu salud porque se marcan problemas de colitis, dolores musculares, insomnio y cansancio acumulado. Necesitas descansar más y dejar de querer resolver todo en un solo día porque no eres robot. También aléjate de gente negativa que nomás llega a drenarte la energía con sus dramas y problemas. Ya no estás para cargar muertos ajenos.
Tus números de la suerte serán el 11 y el 34. Tu color será el verde olivo. Este final de mayo viene a enseñarte que quien de verdad te quiera no te hará sentir confundido ni inseguro. Aprende a darte el lugar que mereces y deja de conformarte con migajas emocionales porque tú vales muchísimo más de lo que a veces crees.
LIBRA
31 DE MAYO DE 2026
Ya deja de cargar culpas que ni tuyas son y aprende a soltar todo eso que te tiene detenido o detenida desde hace meses, porque mientras sigas viviendo pensando en el “qué hubiera pasado”, la vida se te va a seguir yendo como agua entre los dedos. Este cierre de mayo viene a mover mucho tus emociones y también a enseñarte que no puedes seguir sacrificando tu felicidad por darle gusto a todo mundo. Tú eres bien dado o dada a querer quedar bien con todos y ahí está el problema, porque mientras acomodas la vida ajena, la tuya la traes toda desacomodada. Hay decisiones que tendrás que tomar aunque incomoden a ciertas personas, y si se molestan pues ni modo, ya estás en edad de pensar primero en ti.
Un familiar va a necesitar mucho de tu apoyo emocional o económico y aunque por momentos sentirás que es demasiada responsabilidad, vas a demostrar la gran persona que eres. Nomás cuidado con convertirte en el salvador de todos porque luego se acostumbran a dejarte encima sus problemas mientras tú te quedas agotado o agotada. Aprende a poner límites porque hay gente bien mañosa que sabe perfectamente cómo hacerte sentir culpable para sacar provecho de tu nobleza.
En cuestiones del amor vienen movimientos importantes. Si estás soltero o soltera se aproxima alguien que te hará volver a sentir ilusión, maripositas y hasta nervios cuando llegue un mensaje suyo. Será una persona diferente a las anteriores, alguien que poco a poco te enseñará a ver el amor de otra manera y a entender que no todas las historias tienen que terminar mal. Eso sí, no quieras correr antes de caminar porque luego te haces novelas completas en la cabeza nomás porque te reaccionaron una historia. Lleva las cosas tranquilas y deja que todo fluya.
Si tienes pareja, vienen días de mucho análisis. Van a hablar de temas importantes que habían estado evitando y aunque al principio puede haber tensión, eso ayudará bastante a fortalecer la relación. También se marcan celos por terceras personas o comentarios malintencionados. No hagas tormentas por cosas pequeñas ni te pongas a espiar redes sociales porque terminarás encontrando hasta lo que no existe. Confía más y aprende a comunicar lo que sientes sin tanta indirecta porque luego ni tú mismo entiendes tus cambios de humor.
En lo económico vienen mejoras bastante buenas. Se visualiza entrada de dinero, pago atrasado o posibilidad de un negocio pequeño que poco a poco comenzará a dejar ganancias. El problema es que eres bien gastalón o gastalona cuando andas triste, feliz, aburrido o estresado. Todo lo quieres solucionar comprando cosas que muchas veces ni necesitas y luego terminas viendo tu cuenta bancaria con lágrimas en los ojos. Ponte abusado o abusada con tarjetas, préstamos y pagos atrasados porque podrías descontrolarte si no te organizas.
Hay muchas posibilidades de cambios en tu casa, limpieza profunda, acomodos o hasta ganas de remodelar espacios porque ya no soportas sentirte atrapado en lo mismo. También se marca viaje corto o salida improvisada que te ayudará muchísimo a despejar la mente y recargar energía.
Cuida mucho tu salud porque se ven dolores de cabeza, problemas hormonales, cansancio y estrés acumulado. Necesitas dormir mejor y dejar de clavarte tanto en problemas ajenos. Recuerda que no puedes salvar a todo mundo mientras tú te estás hundiendo poquito a poquito.
Tus números de la suerte serán el 06 y el 32. Tu color será el azul cielo. Este final de mayo viene a enseñarte que la felicidad no está en quedar bien con todos, sino en aprender a vivir en paz contigo mismo o misma y dejar de pedir permiso para hacer lo que realmente quieres.
ESCORPIÓN
31 DE MAYO DE 2026
Ya estuvo bueno de andar mendigando amor, atención y migajas emocionales a personas que ni siquiera saben el valor que tienes. Tú no naciste para ser segunda opción de nadie ni para andar rogando mensajes, llamadas o cariño. Este cierre de mayo viene con una lección muy fuerte para ti y tiene que ver con el respeto propio. Has permitido demasiadas cosas por miedo a quedarte solo o sola, pero ya entendiste que peor es estar acompañado de gente que te hace sentir vacío. Tú eres intenso, apasionado y entregado, pero cuando te enamoras te transformas por completo y ahí es donde muchas veces la riegas porque bajas la guardia más rápido de lo que deberías.
Se visualizan cambios importantes en el trabajo o en cuestiones económicas. Puede venir cambio de horario, de puesto o incluso una situación que te haga pensar seriamente en renunciar o buscar algo diferente. Hay una persona dentro de tu ambiente laboral que no te soporta y aunque tú ni en cuenta, esa persona trae mucha envidia cargando. No te enganches ni pierdas tiempo tratando de caerle bien a quien ya decidió odiarte nomás porque sí. Tú sigue haciendo lo tuyo y deja que el mundo ruede, porque mientras tú avanzas, otros siguen atorados hablando de vidas ajenas.
También vienen días de mucha reflexión personal. Te has dado cuenta de que el pasado ya no pesa igual y eso es porque por fin comenzaste a aceptar muchas cosas que antes te dolían horrible. Ya no lloras igual por quien se fue, ya no te afecta tanto lo que antes te destruía y aunque todavía hay heridas, ya no sangran como antes. Estás sanando más rápido de lo que imaginas y eso te va a traer mucha paz emocional. Nomás no vayas a caer nuevamente en relaciones tóxicas por sentirte solo o sola una noche, porque luego confundes calentura con amor verdadero y ahí empiezan los problemas.
Si tienes pareja, vienen momentos intensos. Habrá mucho deseo, pasión y reconciliaciones bastante buenas, pero también discusiones por celos o desconfianza. Tú sabes perfectamente cómo detectar cuando algo anda raro y aunque muchas veces tu intuición no falla, también debes aprender a no hacer dramas por cualquier cambio de actitud. Habla claro y deja de guardarte corajes porque luego explotas por tonterías. Si estás soltero o soltera, llega alguien con energía muy fuerte que podría ponerte de cabeza emocionalmente. Esa persona traerá muchas ganas de conquistarte, pero tú no entregues todo tan rápido. Aprende primero a conocer bien antes de clavarte hasta las chanclas.
En cuestiones familiares habrá chismes o comentarios que podrían molestarte bastante. Respira y no respondas en caliente porque luego terminas diciendo cosas de las que después te arrepientes. También se marcan noticias relacionadas con un viaje, salida o convivencia que te hará olvidar muchas preocupaciones.
Cuida mucho tu salud porque se ven problemas de estrés, ansiedad, insomnio y dolores musculares. Traes mucha tensión guardada y tu cuerpo ya comenzó a resentirlo. Necesitas descansar más, comer mejor y dejar de pensar tanto en lo que todavía no sucede.
Tus números de la suerte serán el 13 y el 21. Tu color será el negro brillante. Este final de mayo llega para recordarte que el amor no se ruega, el respeto no se negocia y quien realmente quiera estar contigo lo demostrará con hechos y no con promesas baratas.
PISCIS
31 DE MAYO DE 2026
Ya deja de romantizar personas que nomás llegan a desacomponerte la existencia y luego se desaparecen como si nada. Tú tienes un corazón enorme, pero también una maña muy peligrosa de seguir creyendo en quien ya te falló veinte veces. Este cierre de mayo viene a enseñarte que no todas las segundas oportunidades terminan bien y que a veces regresar con alguien del pasado es como volver a leer el mismo libro esperando un final distinto. Se marca el regreso de un amor a distancia o de una persona con la que hubo mucha conexión emocional, mensajes hasta madrugada y promesas que quedaron en el aire. Esa persona volverá a mover sentimientos que tú creías enterrados, pero cuidado, porque también podría revolverte otra vez la cabeza si no aprendes a poner límites.
Últimamente has estado pensando demasiado cosas negativas y eso te está afectando más de lo que imaginas. Tú eres bien intenso o intensa para imaginar tragedias antes de tiempo y luego terminas atrayendo situaciones complicadas por tanta preocupación. Baja el estrés y deja de pensar que todo saldrá mal. Recuerda que lo que decretas con fuerza muchas veces termina manifestándose, así que mejor comienza a hablarte bonito y confiar más en ti. Hay sueños y metas que sí se te van a cumplir, pero necesitas dejar de sabotearte solo o sola cada vez que las cosas empiezan a ir bien.
En cuestiones de amor vienes muy sentimental. Si tienes pareja habrá momentos bonitos y mucha necesidad de sentirse acompañados, pero también se marcan discusiones por malos entendidos o por cosas que se guardaron demasiado tiempo. Aprende a decir lo que sientes antes de explotar por cualquier tontería. Tu problema es que aguantas y aguantas hasta que un día haces drama por algo pequeño cuando en realidad traías un costal entero de emociones guardadas. Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a mostrar mucho interés en ti y aunque al principio no te convenza del todo, poco a poquito podría ganarse tu atención.
También vienen días de mucha nostalgia. Te acordarás de personas, lugares y momentos que marcaron tu vida. Una canción, una fotografía o hasta un olor podrían hacerte sentir raro emocionalmente. No te deprimas ni te quedes atrapado en recuerdos porque mientras tú sigues mirando atrás, la vida te está queriendo abrir nuevas puertas. Además, una amistad te dará una sorpresa bastante agradable que te cambiará el humor y hasta podría ayudarte a salir de un problema o preocupación que traías cargando.
En la familia habrá cierta distancia por cuestiones de trabajo, cansancio o problemas personales. No te alejes tanto de quienes realmente te quieren porque cuando más necesites apoyo podrían ser ellos quienes te saquen adelante. También se marcan chismes o una indiscreción que podrías cometer si no piensas bien antes de hablar. Aguas con andar contando secretos o hablando desde el enojo porque podrías lastimar a personas importantes sin darte cuenta.
En lo económico vienen mejoras lentas, pero seguras. Hay posibilidades de compras para ti, cambios de imagen o ganas de invertir en verte mejor físicamente. Nomás no te desesperes si no ves resultados rápidos porque luego abandonas dietas, ejercicios o tratamientos a la mitad. Tú quieres cambios inmediatos y cuando no llegan rápido mandas todo a la tiznada.
Cuida mucho tu salud porque se marcan problemas de ansiedad, dolores en pies o piernas, retención de líquidos y mucho cansancio emocional. Necesitas dormir mejor y dejar de cargar problemas ajenos.
Tus números de la suerte serán el 03 y el 25. Tu color será el lila. Este final de mayo viene a enseñarte que no necesitas salvar a todo mundo para merecer amor. Primero aprende a salvarte tú.
ACUARIO
31 DE MAYO DE 2026
Andas más cambiante que clima de cerro y ni tú mismo o misma te soportas a ratos. Un momento estás lleno de energía, haciendo planes y queriéndote comer el mundo, y al siguiente ya quieres mandar todo a la fregada e irte lejos de todos. Este cierre de mayo viene muy movido para ti emocionalmente y tendrás que aprender a controlar tus impulsos porque podrías caer fácilmente en provocaciones y terminar peleando hasta con quien ni la debe ni la teme. Traes mucha presión acumulada y aunque aparentas que todo te vale, por dentro sí te afectan varias cosas que has venido guardando desde hace tiempo.
Hay nostalgia por una amistad que ya no está presente en tu vida. Puede tratarse de alguien con quien compartiste momentos importantes y cuya ausencia todavía te pesa más de lo que aceptas. A veces te haces el fuerte diciendo “ya superé”, pero cuando menos acuerdas ya andas stalkeando perfiles o acordándote de conversaciones viejas. Aprende a quedarte con lo bueno que dejaron las personas y deja de torturarte pensando qué hubiera pasado si las cosas fueran distintas. Hay gente que solo pasa por nuestra vida para enseñarnos algo y luego se va, aunque duela.
En cuestiones laborales vienen movimientos importantes. Se visualizan cambios de trabajo, mejoras en horarios o incluso la posibilidad de mudanza o cambio de domicilio. Aunque al principio estos cambios te van a sacar de tu zona cómoda, terminarán beneficiándote mucho más de lo que imaginas. Tú ya necesitabas un sacudidón porque te estabas conformando con menos de lo que realmente mereces. También llega un dinerito extra que te ayudará bastante a salir de pendientes, pagar deudas o comprarte algo que tenías tiempo queriendo. Eso sí, no te emociones gastando a lo loco porque luego vuelves a las mismas preocupaciones económicas de siempre.
Hay una persona muy pegada a ti últimamente que no trae las mejores intenciones del mundo. Esa gente que pregunta demasiado, que quiere saber todo de tu vida y que parece muy amable, aguas, porque podría estar buscando sacar información o beneficiarse de ti. No cuentes tus planes tan rápido ni hables de más sobre proyectos, dinero o relaciones porque hay mucha envidia alrededor y no toda la gente que te sonríe quiere verte triunfar.
En el amor andarás medio bipolar. Si tienes pareja, un día querrás mucho cariño y atención y al otro vas a querer espacio hasta para respirar. Necesitas aprender a comunicar lo que sientes sin hacer dramas innecesarios. Tu pareja no es adivina y muchas veces se confunde con tus cambios repentinos de humor. También se ven reconciliaciones, momentos intensos y mucha pasión si aprenden a hablar claro. Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a buscarte de manera insistente y aunque al principio no te interese demasiado, poco a poquito podría despertar emociones inesperadas.
En la familia habrá situaciones que te harán abrir los ojos respecto a ciertas personas. No todos merecen acceso completo a tu vida y ya es momento de poner límites. También se marca una salida, viaje corto o reunión que te ayudará muchísimo a despejar la mente y recuperar energía.
Cuida mucho tu salud porque se ven problemas hormonales, estrés, dolores de espalda y cansancio mental. Necesitas desconectarte un poco del celular y dormir más porque traes el cerebro trabajando horas extras.
Tus números de la suerte serán el 07 y el 18. Tu color será el plateado. Este final de mayo viene a enseñarte que nadie va a construir tus sueños por ti. Muévete, confía más en lo que eres capaz de lograr y deja de esperar el momento perfecto porque ese nunca llega.
CAPRICORNIO
31 DE MAYO DE 2026
Ya era hora de que comenzaras a abrir bien los ojos porque hay personas a tu alrededor que se hacen llamar amistades y nomás están esperando el momento correcto para sacar ventaja o verte caer. Este cierre de mayo viene con muchas revelaciones y aunque algunas te van a doler, también te servirán para quitarte de encima gente falsa que solo te roba energía. Descubrirás las verdaderas intenciones de una amistad que últimamente andaba demasiado encimosa o queriendo saber más de la cuenta sobre tu vida. Tú eres muy noble cuando quieres y muchas veces das confianza demasiado rápido, pero ya aprendiste que no toda la gente merece acceso a tus pensamientos, tus planes y mucho menos a tus heridas.
En cuestiones del amor andarás algo desconfiado o desconfiada. Si tienes pareja podrían surgir dudas, celos o malos entendidos que te harán pensar muchas cosas. No te aceleres sacando conclusiones sin antes hablar claro porque podrías arruinar algo importante por orgullo o inseguridad. También es cierto que tu intuición rara vez falla y cuando algo te huele raro generalmente es porque algo anda pasando. Aprende a diferenciar entre intuición y miedo al abandono porque luego mezclas las dos cosas y terminas haciéndote historias completas en la cabeza. Si estás soltero o soltera, alguien podría comenzar a acercarse con intenciones bastante claras, pero tú irás despacio porque ya no quieres perder tiempo con personas inmaduras.
En lo económico vienen días algo ajustados. Se marcan gastos inesperados, pagos pendientes o situaciones que podrían ponerte algo nervioso o nerviosa. Sin embargo, también llega un dinerito extra que sabrás aprovechar bastante bien. Puede venir por trabajo, venta, préstamo que te pagan o apoyo inesperado. Tú eres muy inteligente para administrar cuando realmente te lo propones, el problema es que a veces gastas mucho tratando de consentirte después de días pesados. Ponte más abusado o abusada con compras innecesarias porque luego te andas tronando los dedos a media quincena.
Una salida o reunión con amistades podría cancelarse y aunque al principio te molestará, después entenderás que fue lo mejor porque ibas a terminar envuelto o envuelta en dramas ajenos. También una amistad llegará a buscarte nomás para echar chisme y pedir consejos de amor, porque pareciera que todo mundo cree que tú tienes la solución para sus problemas. Escucha si quieres, pero no te cargues responsabilidades que no te corresponden. Hay gente que solo llega a desahogarse contigo y luego ni un mensaje mandan para saber cómo estás tú.
Cuida mucho tu estado emocional porque las tristezas podrían comenzar a hacerse costumbre si no las trabajas a tiempo. Últimamente has tenido momentos donde te sientes cansado de todo, sin ganas de convivir o hasta queriendo alejarte del mundo. No te encierres tanto porque mientras más te aislas, más pensamientos negativos llegan. Busca distraerte, salir, arreglarte más y recordar que todavía vienen muchas cosas buenas para ti.
Se marca un viaje o plan importante que comenzará a organizarse en próximos días y te traerá muchísima ilusión. También vienen cambios muy fuertes en tu manera de pensar. Vas a madurar bastante y dejarás atrás cierta ingenuidad que antes te hacía confiar demasiado rápido en las personas. Ya no cargarás culpas ajenas ni permitirás que otros te hagan sentir responsable de problemas que ellos mismos ocasionaron.
Tus números de la suerte serán el 04 y el 29. Tu color será el café oscuro. Este final de mayo viene a enseñarte que no tienes que salvar a nadie ni cargar con el mundo entero. A veces la mejor decisión también es pensar primero en ti.
SAGITARIO
31 DE MAYO DE 2026
Ya deja de tomar decisiones cuando andas enojado, triste o con la cabeza hecha un relajo porque luego terminas diciendo cosas que ni sentías o haciendo tonterías que después te pesan horrible. Este cierre de mayo viene muy intenso emocionalmente para ti y tendrás que aprender a pensar antes de actuar. Tú eres de mecha corta cuando algo te molesta y muchas veces reaccionas primero y reflexionas después. Cuidado con pleitos, mensajes impulsivos y decisiones tomadas desde el coraje porque podrías lastimar personas importantes o cerrar puertas que todavía tenían mucho por ofrecerte.
En el amor vienen movimientos bastante fuertes. Se aproxima una persona nueva que llegará a mover muchas cosas dentro de ti. Será alguien diferente, con mucha seguridad y una energía que te va a sacar sonrisas hasta en días pesados. El problema es que tú todavía cargas heridas del pasado y eso podría hacer que rechaces algo bueno nomás por miedo a volver a sufrir. Ya deja de pagarle personas nuevas errores que cometieron otros. No toda la gente viene a romperte el corazón. Date permiso de volver a sentir bonito sin estar pensando todo el tiempo en cómo va terminar la historia.
Si tienes pareja, habrá momentos de mucha pasión y conexión, pero también ciertas discusiones por celos, inseguridades o comentarios de terceras personas. Tú sabes perfectamente cómo hacer explotar a alguien cuando quieres y luego te haces el inocente. Aprende a medir tus palabras porque a veces hieres sin darte cuenta. También se marca reconciliación o arreglo de problemas que ya traían cargando desde semanas atrás.
Hay un chisme familiar que te va a traer bastante inquieto o inquieta. Algo relacionado con pleitos, comentarios o secretos comenzará a salir a la luz y eso podría quitarte el sueño por algunos días. Tú trata de mantenerte neutral y no tomar partido tan rápido porque luego acabas metido en problemas que ni eran tuyos. Recuerda que no todo lo que escuchas es verdad y hay gente bien venenosa que disfruta ver conflictos entre la familia.
En cuestiones económicas vienen oportunidades bastante buenas. Se visualizan propuestas, cambios y posibilidades de mejorar tus ingresos si de verdad te comprometes contigo mismo o misma. Tú tienes muchísimo potencial, pero a veces eres muy flojo o floja para mantener disciplina. Empiezas con todas las ganas y al poquito tiempo ya quieres abandonar todo. Este final de mayo viene a enseñarte que los sueños no se cumplen nomás por desearlos, también hay que trabajar duro por ellos.
Mucho cuidado con caer en relaciones prohibidas o en convertirte en segunda opción de alguien. Hay posibilidades de que una persona comprometida quiera acercarse contigo y aunque al principio podría parecer emocionante, terminarías envuelto o envuelta en dramas, chismes y problemas innecesarios. Tú no naciste para esconderte ni para conformarte con migajas. Date el lugar que mereces y deja que te quieran bonito, sin secretos y sin tener que compartir a nadie.
En la salud se marcan dolores musculares, cansancio y problemas para dormir debido al estrés o pensamientos acumulados. Necesitas distraerte más y dejar de vivir pensando en errores del pasado. Ya fue, ya pasó y no puedes cambiarlo. Lo único que sí puedes hacer es aprender y no volver a tropezar con la misma piedra.
Tus números de la suerte serán el 10 y el 33. Tu color será el naranja intenso. Este final de mayo llega para recordarte que las mejores cosas pasan cuando dejas de vivir con miedo y comienzas a confiar más en todo lo que eres capaz de lograr.
ARIES
31 DE MAYO DE 2026
Ya deja de querer resolverle la vida a todo mundo mientras tú traes la tuya hecha bolas. Este cierre de mayo viene a enseñarte que también necesitas pensar más en ti y no solamente en quedar bien con quienes te rodean. Eres de esas personas que aparentan mucha fuerza y seguridad, pero cuando se sienten cansadas emocionalmente se les nota hasta en la mirada. Últimamente traes muchas preocupaciones encima, sobre todo relacionadas con dinero, amor y decisiones importantes que has estado posponiendo por miedo a equivocarte. Pero mira, peor error es quedarte inmóvil esperando el momento perfecto porque ese nunca llega.
Un familiar se acercará contigo para pedirte un consejo o apoyo en un problema bastante delicado. Tú sabrás exactamente qué decir porque aunque a veces eres muy impulsivo o impulsiva, también tienes un gran corazón y sabes escuchar cuando alguien realmente importa para ti. Eso sí, no cargues problemas ajenos como si fueran tuyos porque luego terminas agotado emocionalmente. Aprende a ayudar sin perder tu paz mental.
En cuestiones económicas vienen movimientos importantes. Se marca la llegada de un dinerito extra que te va a caer como anillo al dedo para un viaje, salida o plan que ya traías en mente desde hace tiempo. También hay posibilidades de compras importantes o arreglos pendientes relacionados con tu hogar o contigo mismo. Nomás cuidado con gastar todo de golpe porque luego andas llorando viendo cuánto te queda en la cuenta. Tú eres bien bueno para consentirte cuando te sientes triste o estresado y después ya no sabes ni cómo completar la quincena.
En el amor vienen cambios bastante buenos, pero también muchas reflexiones. Si tienes pareja y últimamente la has sentido distante o más fría, no te pongas a imaginar tragedias antes de tiempo. Esa persona sí te quiere, el problema es que la rutina y tus cambios de humor están afectando mucho la relación. Hay días en los que ni tú mismo te soportas y te pones pesado o pesada sin razón. Necesitas aprender a hablar claro y no esperar que tu pareja adivine qué te pasa. Se marca una sorpresa bastante bonita o un detalle que te hará sentir muy querido o querida. Aprovecha este cierre de mes para renovar la relación y salir de la monotonía porque todavía hay mucho amor ahí.
Si estás soltero o soltera, se visualiza encuentro importante con alguien que conociste por redes sociales o con quien ya llevabas tiempo hablando. Eso sí, no te hagas películas antes de verlo en persona porque podrías llevarte una sorpresa. Quizá no sea exactamente como imaginabas, pero sí te ayudará muchísimo a aclarar dudas y cerrar ciclos pendientes. También se aproxima un viaje o salida donde conocerás personas nuevas y podrías llamar bastante la atención.
Una amistad podría pasar por un accidente o situación complicada y necesitará apoyo emocional. Mantente cerca porque tu presencia será importante para esa persona. También se marcan cambios muy fuertes en tu manera de pensar. Ya no vas a tolerar ciertas actitudes ni relaciones desgastantes. Poco a poco comenzarás a liberarte de costumbres, rutinas y personas que ya no te estaban dejando avanzar.
Cuida mucho tu salud porque se ven dolores musculares, estrés y problemas de sueño por traer la cabeza llena de pendientes. Necesitas descansar más y dejar de cargar tanta presión encima.
Tus números de la suerte serán el 01 y el 28. Tu color será el rojo intenso. Este final de mayo llega para recordarte que eres mucho más fuerte de lo que crees y que mientras sigas confiando en ti, nadie podrá detener todo lo bueno que viene en camino.
TAURO
31 DE MAYO DE 2026
Prepárate porque este cierre de mayo viene a mover bastante tu corazón y tus emociones. Tú eres de los que aparentan tranquilidad y estabilidad, pero cuando alguien te mueve el tapete de verdad pierdes hasta el sentido común. Se aproxima un amor de tierras lejanas o una conexión muy fuerte con alguien que conocerás o has conocido por redes sociales. Esa persona comenzará a despertar emociones que ya creías apagadas y volverás a sentir esa emoción de esperar mensajes, sonreír solo o sola viendo el celular y hasta ponerte nervioso cuando aparezca una notificación. El problema aquí será la distancia o las complicaciones para verse, porque podrían generar inseguridades, celos y malos entendidos si no aprenden a confiar.
Traes unas ganas enormes de enamorarte y ya te hacía falta volver a sentir bonito después de tantas decepciones. Así que dale pa delante, pero sin perder la cabeza tan rápido. Tú cuando te ilusionas entregas demasiado y luego terminas decepcionado porque esperabas más de lo que la otra persona podía darte. Aprende primero a conocer bien antes de imaginar bodas, hijos y nombre de los perros. Disfruta el momento y deja que las cosas fluyan.
Hay todavía mucho rencor guardado hacia alguien de tu pasado que te hizo daño horrible. Aunque digas que ya lo superaste, todavía hay corajes atorados dentro de ti y mientras sigas alimentando ese odio no podrás avanzar completamente. Ya no pierdas tiempo pensando en venganzas ni en demostrarle nada a quien decidió irse. La mejor manera de cerrar ciclos es siendo feliz y viviendo en paz contigo mismo o misma.
En cuestiones de pareja vienen momentos algo tensos. Si tienes relación podrían aparecer celos, inseguridades o malos entendidos que terminarán haciendo tormentas de cosas pequeñas. Tú eres muy territorial cuando amas y cualquier cambio raro ya te pone a imaginar infidelidades. Baja dos rayitas a tus películas mentales porque muchas veces el problema no es lo que hace tu pareja, sino lo que tú imaginas. Habla claro y deja de guardarte sentimientos porque luego explotas por cualquier detalle.
También hay posibilidades de un engaño o decepción por parte de alguien muy importante para ti. Puede ser amistad, familia o pareja. No tomes decisiones impulsivas ni hagas dramas antes de escuchar bien las cosas. A veces el tiempo acomoda todo mejor que cualquier discusión. Respira y no actúes desde el coraje porque luego terminas arrepintiéndote.
En cuestiones económicas vienen movimientos positivos. Poco a poco comenzarás a estabilizarte y habrá oportunidades de mejorar ingresos, vender algo o recibir apoyo inesperado. Nomás cuidado con prestar dinero porque podrías batallar muchísimo para recuperarlo. También se marca la llegada de una persona por medio de amistades que te hará vibrar bastante fuerte y despertará nuevamente tus ganas de amar.
Un familiar te buscará para aclarar asuntos pendientes o pedirte apoyo emocional. Mantente cerca de quienes realmente te quieren porque últimamente te has estado aislando demasiado por pensar en problemas que ni solución tienen todavía.
Cuida mucho tu salud porque se marcan dolores de garganta, cansancio emocional y problemas digestivos relacionados con estrés o preocupaciones acumuladas. Necesitas relajarte más y dejar de querer controlar todo.
Tus números de la suerte serán el 08 y el 31. Tu color será el verde esmeralda. Este final de mayo llega para enseñarte que el amor bonito sí existe, pero primero necesitas sanar todo aquello que todavía te sigue pesando en el corazón.
GÉMINIS
31 DE MAYO DE 2026
Ya deja de ser tan duro o dura contigo mismo porque muchas de las veces eres tú quien más se destruye con pensamientos negativos. Este cierre de mayo viene muy intenso emocionalmente para ti y tendrás que aprender a reconocer todo lo bueno que has logrado en vez de enfocarte solamente en tus errores. Eres bien inteligente, tienes facilidad para salir adelante y adaptarte a cualquier situación, pero cuando algo te sale mal te hundes horrible y comienzas a recriminarte hasta cosas que ya ni tienen remedio. Tú mismo te saboteas más que cualquier enemigo. Aprende a perdonarte y entender que no siempre vas a tener el control de todo.
En el amor vienen muchas lecciones importantes. Si tienes pareja, ya deja de dar absolutamente todo mientras la otra persona nomás se acostumbra a recibir. Tú eres muy entregado cuando amas y haces hasta lo imposible por ver feliz a quien quieres, pero también debes aprender a exigir lo mismo que das. No se vale que te pidan atención, tiempo, detalles y comprensión mientras a ti te dejan esperando migajas emocionales. Este cierre de mes será clave para darte cuenta si la relación realmente está avanzando o solo estás sosteniendo algo tú solo o sola. Habrá momentos de mucha pasión y reconciliaciones importantes, pero también discusiones por inseguridades o por temas que ya venían arrastrando desde hace tiempo.
Si estás soltero o soltera, cuidado con poner tus ojos en alguien que ni sabe lo que quiere en la vida. Se marca una conexión fuerte con una persona muy atractiva, pero bastante confundida emocionalmente. Al principio sentirás mucha química y emoción, pero después podrías terminar desgastado o desgastada tratando de entender sus cambios de humor o sus indecisiones. Tú no naciste para andar rogando amor ni claridad emocional. Recuerda el valor que tienes y deja de conformarte con personas que solo aparecen cuando se sienten solas.
Aunque eres de los signos más fuertes del zodiaco, cuando algo te rompe emocionalmente te cuesta muchísimo levantarte. Hay heridas del pasado que todavía te siguen afectando aunque digas que ya las superaste. Algunas noches sigues pensando en personas, oportunidades o momentos que no salieron como esperabas. Pero mira, la vida no se acaba por una decepción y todavía vienen cosas muy buenas para ti. Quien realmente te quiera te lo va demostrar con hechos y no con mensajes bonitos cada vez que se acuerde de ti. Aprende a identificar quién sí suma y quién nomás llega a desordenarte la existencia.
En cuestiones económicas aguas porque traes la mano bien suelta. Has estado gastando en puras tonterías que ni ocupabas y luego andas todo estresado viendo cómo completar pendientes. Este cierre de mayo viene con movimientos importantes de dinero, pagos inesperados o compras que podrían sacarte de balance si no te administras mejor. También se visualiza oportunidad de negocio, venta o ingreso extra que podría ayudarte bastante si sabes aprovecharlo.
En la familia habrá reuniones, chismes o noticias que te harán reflexionar mucho sobre ciertas personas. No todos merecen saber lo que pasa en tu vida. Aprende a guardar más tus planes porque luego la envidia anda bien fuerte alrededor de ti.
Cuida mucho tu salud porque se ven dolores de cabeza, ansiedad, estrés y problemas para dormir por traer la mente acelerada todo el tiempo. Necesitas desconectarte un rato y dejar de pensar tanto.
Tus números de la suerte serán el 4, el 7 y el 9. Tu color será el amarillo mostaza. Este final de mayo viene a enseñarte que no tienes que demostrarle nada a nadie. Quien no vea todo lo valioso que eres simplemente no merece quedarse en tu vida.
CÁNCER
31 DE MAYO DE 2026
Ya deja de tomarte todo tan personal porque luego cualquier comentario, gesto o indiferencia te termina destruyendo el ánimo por días enteros. Tú tienes un corazón enorme, noble y muy sentimental, pero también necesitas aprender a hacerlo un poquito más fuerte porque no toda la gente merece acceso completo a tus emociones. Este cierre de mayo viene a enseñarte que debes quererte más y dejar de buscar aprobación en personas que ni siquiera saben lo que quieren. Hay mucho potencial dentro de ti, pero tu inseguridad y miedo a fracasar muchas veces terminan frenándote más que cualquier obstáculo.
Tienes grandes oportunidades enfrente, pero si sigues dudando de tus capacidades te vas a quedar viendo cómo otros logran lo que tú también podías alcanzar. Ya deja de menospreciarte o pensar que no eres suficiente. Tú puedes lograr muchísimo más de lo que imaginas, nomás necesitas dejar de sabotearte con pensamientos negativos. Este cierre de mes será importante para recuperar confianza y darte cuenta de que sí eres capaz de salir adelante sin depender tanto de la opinión de los demás.
En cuestiones del amor vienen movimientos interesantes. Si hay alguien que te interesa mucho, no quieras correr antes de tiempo. Tú eres bien intenso o intensa cuando alguien te gusta y luego luego quieres atención, cariño y señales claras, pero no toda la gente ama al mismo ritmo que tú. Ve despacio y conquista con detalles pequeños, mensajes bonitos y demostraciones sinceras. Esa persona podría comenzar a abrirte el corazón si siente tranquilidad y no presión. Si te aceleras demasiado solo lograrás espantarla o hacer que se sienta invadida.
Si tienes pareja, vienen momentos donde necesitarán hablar claro sobre ciertas actitudes que han estado desgastando la relación. También se marcan celos o inseguridades, pero mucho de eso nace de tus propios miedos. No hagas dramas por cosas pequeñas ni te pongas a imaginar escenarios negativos porque terminarás afectando algo que todavía puede mejorar bastante. Y mira, aléjate completamente de relaciones prohibidas o personas comprometidas porque podrías terminar metido o metida en problemas muy desgastantes. Tú no naciste para ser amante ni segunda opción de nadie, así que date el lugar que mereces.
Un familiar necesitará mucho de ti en estos días y aunque quizá andes cansado o cargando tus propios problemas, tu apoyo será muy importante. No te quedes con ganas de expresar cariño o decir lo que sientes porque luego la vida cambia de un momento a otro y uno se queda arrepentido por no demostrar amor a tiempo.
También debes aprender a dejar de resolverle la vida a todo mundo. Tú tienes la mala costumbre de querer salvar a personas que ni siquiera hacen algo por ayudarse a sí mismas. Luego terminas agotado emocionalmente mientras los demás siguen tranquilos. Aprende a poner límites y entiende que no todo depende de ti.
En cuestiones económicas vienen mejoras lentas, pero seguras. Habrá oportunidad de recuperar dinero, hacer cambios importantes o comenzar algo que te dará más estabilidad en próximos meses. Nomás controla tus gastos emocionales porque cuando te sientes triste te da por comprar cosas innecesarias.
Cuida mucho tu salud porque se marcan problemas de ansiedad, dolores estomacales y cansancio emocional acumulado. Necesitas dormir mejor y darte más tiempo para descansar.
Tus números de la suerte serán el 05 y el 23. Tu color será el blanco perla. Este final de mayo llega para recordarte que el amor propio siempre debe ir primero y que cuando aprendas a valorarte de verdad, nadie volverá a bajarte del lugar que mereces.