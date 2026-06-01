Charli XCX anuncia su séptimo álbum “Music, Fashion, Film”

La nueva era de Charli XCX está cada vez más cerca. La cantante, que alcanzó la fama masiva en 2024 con su aclamado álbum “Brat”, reveló el lunes que su séptimo trabajo de estudio se titulará “Music, Fashion, Film” y verá la luz el próximo 24 de julio.

El anuncio llegó por sorpresa a través de su cuenta de Instagram, donde publicó la portada del disco: una imagen en blanco y negro que muestra a John Cale, Marc Jacobs y Martin Scorsese, cada uno representando una de las tres disciplinas del título. “Mi nuevo álbum, Music, Fashion, Film, sale el 24 de julio”, escribió la artista. “11 canciones, 30 minutos, 5 segundos. Ya puedes reservarlo. ¡Los quiero! xx”.

Un sonido que rompe con lo establecido

La artista de electropop, conocida por sus ritmos bailables y el uso característico del Auto-Tune, ya adelantó que este nuevo material será muy diferente a todo lo que ha hecho antes. En una entrevista de portada para la edición británica de Vogue de abril, Charli declaró: “Para mí, es divertido darle la vuelta a la fórmula. Sabemos que habrá gente a la que le moleste, pero no pasa nada”.

Dos sencillos han sido lanzados hasta el momento: “Rock Music” y “SS26”. El título del álbum está tomado precisamente de una frase de este último tema, donde Charli canta: “Estamos caminando por una pasarela que va directo al infierno / Nada nos salvará, ni la música, ni la moda, ni el cine”.

El primer sencillo, “Rock Music”, ya encendió la polémica. Fans y críticos discuten sobre si el nuevo sonido de la cantante puede realmente calificarse como rock ‘n’ roll. Chris Willman, crítico musical principal de Variety, escribió en un análisis: “El tono de la canción se inclina más hacia lo electrónico que hacia lo guitarrero, pero no hasta el punto de que el título parezca una mentira”.

Willman añadió que el debate más inmediato no es tanto si la canción es rock, sino si realmente está pensada como primer sencillo. “Se sitúa en el lado experimental de la obra de Charli, explicó, aunque en este punto de su popularidad podría estar preparada para convertir lo poco comercial en comercial, con o sin un tema apto para la radio o la televisión”.

Por lo pronto, los fans podrán escuchar el sonido entero del álbum, el próximo 24 de julio.

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