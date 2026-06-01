Exclusión de militares transgénero viola la Constitución, concluye tribunal federal de apelaciones

Un tribunal federal de apelaciones asestó un nuevo revés a la política de la administración del presidente Donald Trump que restringe el servicio militar de las personas transgénero, al concluir que la medida probablemente viola garantías constitucionales y está basada en criterios discriminatorios.

La decisión, emitida este lunes por un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, ratifica en gran medida un fallo previo de una corte federal de Washington, D.C., que había bloqueado parcialmente la aplicación de la política impulsada por el Gobierno.

Aunque el fallo representa una victoria para varios militares transgénero que presentaron la demanda, la resolución limita su alcance y únicamente protege, por ahora, a quienes ya forman parte de las Fuerzas Armadas y participan directamente en el litigio.

La controversia se remonta a enero de 2025, cuando Trump firmó una orden ejecutiva que restringió el servicio de personas transgénero en el Ejército. Posteriormente, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, implementó normas que descalifican del servicio a individuos diagnosticados con disforia de género, una condición médica relacionada con el conflicto entre la identidad de género de una persona y el sexo asignado al nacer.

Los demandantes argumentaron que la medida constituye una discriminación injustificada y vulnera sus derechos constitucionales.

The court ruled that the Trump administration could, for now, bar transgender people from enlisting, but blocked the discharge of current service members. https://t.co/m0JALZanQ8 — Military Times (@MilitaryTimes) June 1, 2026

Reconocen trayectoria de militares afectados

En la opinión mayoritaria, el juez Robert Wilkins sostuvo que la política parece estar motivada por “el mero deseo de perjudicar a un grupo políticamente impopular”, en referencia a las personas transgénero.

El magistrado destacó que el Gobierno no cuestionó el desempeño de los demandantes, quienes acumulan en conjunto más de 130 años de servicio militar y decenas de reconocimientos por su labor.

Según la resolución, la administración no presentó evidencia suficiente para demostrar que la permanencia de estos militares afecte la preparación o la seguridad nacional. Los jueces de la mayoría concluyeron que las justificaciones ofrecidas por el Pentágono no logran ocultar lo que consideran una motivación discriminatoria detrás de la política.

La jueza Judith Rogers coincidió con la mayor parte del fallo y respaldó la protección de los militares transgénero en servicio activo. Sin embargo, también expresó que la medida cautelar debería extenderse a quienes buscan incorporarse a las Fuerzas Armadas.

Just in: DC Circuit panel rules 2-1 that Pentagon ban on trans soldiers is unconstitutional under 14th Amendment and bars the government from removing any active-duty service members, but left the ban in place for military applicants. Wilkins w/ the opinion: @CourthouseNews pic.twitter.com/CMy4fiOGKL — Ryan Knappenberger (@ryan_knappy) June 1, 2026

Persisten divisiones judiciales y la batalla legal continúa

La decisión no fue unánime. El juez Justin Walker, designado durante el primer mandato de Trump, emitió una opinión disidente en la que defendió la autoridad del poder ejecutivo para establecer políticas relacionadas con el personal militar.

Walker sostuvo que los tribunales carecen de la experiencia y facultades necesarias para cuestionar decisiones adoptadas por el presidente y el Departamento de Defensa en asuntos vinculados a la preparación militar.

“El Congreso y el comandante en jefe son quienes tienen la autoridad constitucional para tomar estas determinaciones”, escribió el magistrado.

Pese al fallo favorable para los demandantes, la disputa judicial está lejos de concluir. La resolución no entrará en vigor de inmediato, ya que ambas partes tendrán la oportunidad de solicitar que el caso sea revisado por el pleno del tribunal de apelaciones.

Además, la controversia podría regresar nuevamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos. El máximo tribunal permitió anteriormente que la política de Trump permaneciera vigente mientras avanzaban los litigios en cortes inferiores, aunque todavía no ha emitido una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la prohibición.

La resolución del lunes representa uno de los pronunciamientos judiciales más contundentes hasta ahora contra la política de exclusión de personas transgénero en las Fuerzas Armadas y mantiene abierto un debate que continúa generando profundas divisiones legales y políticas en el país.

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