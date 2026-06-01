John Wick y su perro llegan a Fortnite Capítulo 7 Temporada 3 con un pase de batalla cargado de novedades

El asesino más letal del cine regresa a la isla de Fortnite, y esta vez trae consigo un estilo completamente renovado. Epic Games acaba de confirmar que John Wick será una de las skins estelares del nuevo Pase de Batalla de Fortnite Capítulo 7 Temporada 3, también conocida como la temporada Runners, que arrancará oficialmente el 6 de junio de 2026. Sí, el señor de los perros y de las monedas de oro vuelve al battle royale más popular del mundo, y no viene solo.

John Wick llega con un look que nunca habías visto

Lo que hace especial esta aparición de John Wick no es solo que regrese al juego, sino cómo regresa. Esta vez el personaje llega en su versión Ink & Pen, un diseño artístico completamente nuevo que lo muestra con una estética de ilustración en tinta que lo diferencia de cualquier skin anterior. Es un John Wick más estilizado, más visual, pero igual de amenazante. Y sí, la confirmación de que su fiel compañero canino también llega como parte del paquete es exactamente el detalle que los fans de la franquicia llevaban tiempo pidiendo.

La nueva temporada lleva el nombre Fortnite Runners y traerá consigo un mapa renovado, mecánicas frescas y, naturalmente, un pase de batalla repleto de contenido que justifica cada V-Bucks invertido. El evento en vivo previo a la temporada, llamado Fortnite Shattered, se realizará el 5 de junio y cerrará el Capítulo 7 Temporada 2, dejando el camino libre para que los servidores arranquen de nuevo con toda la artillería el día 6.

Todas las skins que llegan con el nuevo Pase de Batalla

El Pase de Batalla de Fortnite Runners confirmó un total de ocho skins nuevas, y la variedad es real. Aquí está todo lo que Epic Games ha mostrado hasta ahora:

Sprite — un personaje original de Fortnite con un diseño fresco que encaja perfectamente con la temática de la temporada

— un personaje original de Fortnite con un diseño fresco que encaja perfectamente con la temática de la temporada PJ (Remix Skin) — una versión remezclada del clásico personaje PJ que ya conocíamos, con un acabado renovado

— una versión remezclada del clásico personaje PJ que ya conocíamos, con un acabado renovado Slone (Remix Skin) — la agente Slone, uno de los personajes más queridos del lore de Fortnite, vuelve con un look completamente actualizado

— la agente Slone, uno de los personajes más queridos del lore de Fortnite, vuelve con un look completamente actualizado John Wick (Ink & Pen Skin) — la estrella del pase, el asesino más elegante del cine en su versión artística más impactante

— la estrella del pase, el asesino más elegante del cine en su versión artística más impactante TheBurntPeanut — en un crossover con el popular streamer de Twitch, este personaje llega como sidekick o sprite, aunque Epic Games aún no ha confirmado exactamente cómo funcionará dentro del juego

— en un crossover con el popular streamer de Twitch, este personaje llega como sidekick o sprite, aunque Epic Games aún no ha confirmado exactamente cómo funcionará dentro del juego Cuatro skins adicionales (Tiers 4, 5, 7 y 8) cuyos nombres completos todavía no han sido revelados oficialmente y que los dataminers revelarán en detalle cuando los servidores del 6 de junio vuelvan a estar activos

Lo que está claro es que Epic Games combinó colaboraciones de alto perfil con personajes originales para armar uno de los pases más equilibrados en mucho tiempo. No es solo un pase de estrellas invitadas, también tiene carácter propio.

Por qué esta temporada de Fortnite es un gran momento para volver al juego

Si llevas un tiempo alejado de la isla, Fortnite Runners podría ser exactamente la excusa que necesitabas para volver. La llegada de John Wick en una versión artística única, combinada con el regreso de personajes icónicos del lore como Slone y la inclusión de un streamer masivo como TheBurntPeanut, crea un pase que apela tanto a los veteranos como a los nuevos jugadores.

El evento Shattered del 5 de junio promete ser uno de los momentos más cinematográficos de la temporada actual antes del gran reseteo. Estar conectado para ese evento en vivo es casi obligatorio, porque Fortnite sabe cómo hacer transiciones de temporada que se quedan grabadas en la memoria. Después de eso, el 6 de junio será el día de inicio de algo nuevo, con un pase de batalla que, en papel, ya tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los más comentados del año.

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