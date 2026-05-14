Fortnite Zero Build cambia todo con la actualización de hoy

Epic Games acaba de lanzar la actualización v40.40 de Fortnite, y los jugadores del modo Cero Construcción están ante la mayor revisión de su jugabilidad desde que el modo llegó en 2022. Los cambios son profundos, experimentales y llegan acompañados de uno de los crossovers más esperados del año ? Overwatch entra oficialmente a la isla.

Los cambios que transforman el combate en Cero Construcción

El ajuste más comentado es la eliminación del daño letal por caída. Si caes desde una altura que antes te habría eliminado, ahora aterrizas con una animación de “splat”, quedas con apenas 1 HP y pierdes todos tus escudos. Es brutal, sí, pero te da una última oportunidad de sobrevivir. Esta mecánica solo aplica en partidas sin clasificación, así que el juego competitivo no se ve afectado.

Hay otro cambio que modifica la dinámica de equipo de forma significativa: las eliminaciones ahora restauran automáticamente el sobreescudo del jugador. Lo que esto significa es que jugar de forma agresiva ya no te deja expuesto, sino que te recompensa. Si eliminas uno a uno, llegas a cada pelea siguiente con ventaja defensiva. Es un giro de diseño que favorece el estilo ofensivo.

Sprint infinito, movilidad y objetos de bolsillo

La movilidad también recibe un empujón considerable. Sostener el pico otorga sprint ilimitado, lo que cambia por completo la forma de cruzar la isla y de escapar o perseguir rivales. Ya no hay que racionar la estamina en las fases iniciales.

El sistema de “objetos de bolsillo” reemplaza el botón de construcción con ítems de uso ilimitado y tiempo de recarga. Al inicio de cada partida recibes uno aleatorio entre estos tres:

Granadas de onda expansiva — para reposicionarte o lanzar enemigos al vacío

— para reposicionarte o lanzar enemigos al vacío Granadas de niebla médica — cobertura visual con recuperación de salud

— cobertura visual con recuperación de salud Burbujas de escudo — protección defensiva en combate abierto

También regresa el redepliegue del paracaídas de forma permanente en Zero Build, y las estructuras del entorno ahora aguantan más daño de armas, incentivando usarlas como cobertura táctica real.

Fortnite x Overwatch llega hoy a la isla

El crossover con Overwatch no es un simple paquete de skins — es un evento que transforma el mapa y la jugabilidad. Epic Games y Blizzard se unen para marcar el décimo aniversario de Overwatch con cuatro héroes icónicos que aterrizan en Fortnite: Tracer, D.Va, Genji y Mercy, todos parte del elenco original de 2016.

El mapa recibe puntos de interés inspirados en los escenarios más famosos del shooter de Blizzard:

Busan Sanctuary y Hanamura Courtyard — locaciones directamente sacadas de los mapas competitivos de Overwatch

— locaciones directamente sacadas de los mapas competitivos de Overwatch King’s Row Tower — donde aparece un Payload cada partida tras desbloquearse en el Showdown; escoltarlo recompensa loot temático a todo el equipo

— donde aparece un Payload cada partida tras desbloquearse en el Showdown; escoltarlo recompensa loot temático a todo el equipo Bases inspiradas en Watchpoint: Gibraltar — distribuidas por toda la isla

En cuanto a armas y cosméticos, llegan las Pistolas de Pulso de Tracer y el Bastón Caduceo de Mercy como items funcionales en partida. Las skins estarán disponibles en la tienda hoy mismo con estilos LEGO incluidos, y hay un bundle del Porsche Cayenne EV con calcomanías temáticas de Overwatch para los que quieran llevar el crossover hasta la pantalla de victoria.

¿Qué son los objetos de bolsillo en Fortnite Zero Build?

Son ítems de uso ilimitado con tiempo de recarga que ocupan el botón de construcción en el modo Cero Construcción. Se obtienen al inicio de cada partida y pueden ser granadas de onda expansiva, granadas de niebla médica o burbujas de escudo.

¿Qué personajes de Overwatch llegaron a Fortnite?

Cuatro héroes del elenco original de Overwatch 2016 llegan como skins: Tracer, D.Va, Genji y Mercy. Cada uno tiene su propio paquete de cosméticos con accesorios a juego y estilos LEGO disponibles desde hoy en la tienda del juego.

¿El daño por caída desaparece completamente en Fortnite Cero Construcción?

No desaparece del todo. Una caída letal ahora te deja con 1 HP y sin escudos en lugar de eliminarte, pero solo en partidas sin clasificación. El modo clasificado mantiene las reglas originales.

Este 14 de mayo es, sin exageración, uno de los días más cargados de contenido que ha tenido Fortnite en lo que va del Capítulo 7. Tanto si vienes por los cambios al combate como por el crossover con Overwatch, la isla tiene algo nuevo que ofrecerte. ¿Con cuál héroe de Overwatch vas a jugar primero?

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