Niño de 8 años murió tras intentar proteger a su madre de presunto ataque de su pareja en Illinois

La comunidad de De Soto, en Illinois, permanece conmocionada por la muerte de Leland “Lee” Arnett, un niño de 8 años que falleció después de resultar gravemente herido durante un presunto ataque ocurrido en su vivienda familiar.

De acuerdo con documentos judiciales y declaraciones de familiares obtenidos por WSIL, el menor habría intentado proteger a su madre durante un episodio de violencia doméstica registrado la noche del 13 de mayo.

Las autoridades informaron que los agentes acudieron al domicilio alrededor de las 11:00 p.m. tras recibir reportes sobre una alteración doméstica.

Al llegar, encontraron a la madre del niño, Deborah Snider, de 31 años, inconsciente y con lesiones de gravedad. Lee también presentaba una severa herida en la cabeza.

Ambos fueron trasladados en helicóptero a un hospital de St. Louis, Missouri.

El menor falleció cuatro días después

Pese a los esfuerzos médicos, Lee murió el 17 de mayo debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Familiares señalaron que el niño estaba tratando de proteger a su madre cuando ocurrió el ataque.

“Esto sucedió porque Lee estaba intentando proteger a su mamá”, declaró su tía abuela Anne Donlan Andrew al periódico The Journal Star.

La familiar destacó el valor demostrado por el menor en una situación extremadamente peligrosa.

La familia informó que Deborah Snider permanece bajo atención médica mientras continúa recuperándose de las heridas sufridas durante el incidente.

Según sus allegados, la mujer fue informada de la muerte de su hijo mientras permanecía hospitalizada y no pudo asistir a su funeral.

Familiares han iniciado esfuerzos para trasladarla de regreso a Nebraska, donde reside gran parte de su entorno familiar.

Por razones de seguridad, no han ofrecido detalles adicionales sobre su estado de salud.

Sospechoso enfrenta cargos de asesinato

Las autoridades identificaron al acusado como Marcus Moultrie, de 36 años.

Inicialmente fue procesado por varios cargos de tentativa de asesinato tras su arresto el 14 de mayo. Sin embargo, los fiscales modificaron la acusación después del fallecimiento del menor.

Actualmente enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado y un cargo de tentativa de asesinato en primer grado.

Los fiscales también añadieron una agravante que sostiene que los delitos habrían involucrado una conducta “excepcionalmente brutal” y una presunta crueldad extrema.

Moultrie se declaró inocente de todos los cargos y permanece detenido mientras avanza el proceso judicial.

Su próxima comparecencia está prevista para esta semana y el juicio está programado para comenzar en julio.

Familiares señalan antecedentes de violencia

Familiares de Deborah Snider afirmaron que el incidente no habría sido un hecho aislado dentro de la relación.

Según relataron, la mujer habría intentado abandonar anteriormente a su pareja.

Sus allegados también señalaron que las limitadas opciones de refugio y protección en una comunidad pequeña como De Soto pudieron haber dificultado la búsqueda de un lugar seguro.

Las declaraciones forman parte de los testimonios familiares y no constituyen hallazgos judiciales.

La muerte de Lee ha generado una profunda ola de dolor entre familiares, amigos, maestros y compañeros de escuela.

Su obituario lo describe como un niño alegre, cariñoso y siempre dispuesto a ayudar a los demás. “Más que cualquier otra cosa, Lee era un protector”, señala el homenaje publicado por su familia.

“Defendía a quienes necesitaban amabilidad o cuidado. Su corazón era gentil, valiente y compasivo más allá de su edad”.

La familia también informó que el menor donó sus órganos, un gesto que describieron como su “acto final de heroísmo”.

La escuela primaria de De Soto organizó diversas iniciativas para honrar la memoria del niño.

Entre ellas, la elaboración y venta de llaveros con la imagen de una rana, el animal favorito de Lee, cuyos ingresos serán destinados a apoyar a la familia.

Sus compañeros de clase también confeccionaron una cadena de papel con mensajes, recuerdos y homenajes dedicados al menor.

Sigue leyendo:

· Jueza extiende restricción de uso de tácticas agresivas por agentes de ICE en Chicago

· DHS busca matizar arresto de indocumentada en una guardería de Chicago que se hizo viral

· Juez ordena a ICE mejorar condiciones “inhumanas” en centro migratorio cerca de Chicago