Buscan a un adolescente de 14 años desaparecido en el océano frente a la costa de Nueva Jersey

Equipos de emergencia continúan buscando a un joven de 14 años que desapareció en el océano frente a la costa de Wildwood, en Nueva Jersey, después de que varios bañistas fueran vistos en dificultades dentro del agua.

Según informaron las autoridades, un oficial de policía recibió una alerta sobre un nadador en peligro aproximadamente a la 1:26 p.m. del lunes, reseñó ABC News.

Tras el aviso, personal policial, salvavidas y miembros del departamento de bomberos acudieron de inmediato al lugar para iniciar las labores de rescate.

Tres personas fueron sacadas del agua

Al llegar a la zona, los equipos de emergencia observaron a varias personas luchando contra las condiciones del mar.

Los rescatistas lograron sacar del agua a tres nadadores.

Uno de ellos fue trasladado a un hospital y se encuentra en condición estable, según informaron las autoridades.

Sin embargo, durante las operaciones se confirmó que un adolescente de 14 años seguía desaparecido.

Tras conocerse la desaparición del menor, se amplió el dispositivo de búsqueda con la incorporación de más rescatistas y agencias especializadas.

La operación cuenta con la participación de la Guardia Costera de Estados Unidos, la Policía Estatal de Nueva Jersey y otros organismos de emergencia.

Las labores se desarrollan tanto por mar como por aire mediante embarcaciones y helicópteros desplegados en la zona.

Autoridades destacan las difíciles condiciones del mar

El jefe de bomberos de Wildwood, Ernie Troiano III, explicó que las condiciones meteorológicas y marítimas complicaron significativamente las tareas de rescate.

“Las condiciones eran muy difíciles”, señaló.

De acuerdo con las autoridades, en el área se registraban fuertes vientos, corrientes intensas y un oleaje considerable al momento del incidente.

Estos factores representan riesgos importantes para los bañistas y también dificultan las operaciones de búsqueda.

Hasta el momento, las autoridades no han informado que el adolescente haya sido localizado.

Los equipos de emergencia mantienen activos los operativos mientras recorren distintos sectores de la costa y las aguas cercanas en un esfuerzo por encontrar al menor.

Las autoridades no han divulgado la identidad del joven y continúan monitoreando las condiciones del mar mientras avanzan las labores de búsqueda.

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