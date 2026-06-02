Conductora ebria choca contra una caseta de peaje en Florida y mata a una empleada

Una mujer de 62 años identificada como trabajadora de larga trayectoria en el sistema de peajes de Volusia County murió el lunes tras un violento accidente ocurrido en Daytona Beach Shores, en Florida.

De acuerdo con el sheriff del condado de Volusia, Mike Chitwood, una camioneta impactó la estructura a aproximadamente 40 millas por hora, provocando la destrucción casi total de la cabina donde se encontraba la empleada.

La víctima fue identificada como una abuela y trabajadora veterana del sistema de acceso a la playa, quien se encontraba cumpliendo sus labores habituales al momento del hecho.

La camioneta continuó hacia la playa tras el impacto

Tras la colisión, el vehículo no se detuvo y continuó su recorrido por la arena hasta llegar al océano, según imágenes y reportes de las autoridades.

Posteriormente, la camioneta quedó atascada en la zona costera, momento en el que transeúntes intervinieron para auxiliar a la conductora y sacarla del vehículo.

La conductora, identificada como Deanna Harrell, de 35 años, fue detenida por las autoridades.

El sheriff informó que presentaba un fuerte olor a alcohol en el momento del incidente, por lo que fue sometida a pruebas de detección de sustancias y análisis de sangre para determinar su nivel de intoxicación.

Hasta el momento, no se han anunciado cargos formales mientras avanza la investigación.

Asimismo, la mujer fue puesta bajo custodia en virtud de una ley estatal de Florida que permite la evaluación psiquiátrica en casos de crisis de salud mental.

Una trabajadora veterana pierde la vida en su puesto

La víctima, una empleada de larga trayectoria en el condado de Volusia, se encontraba trabajando en la caseta de acceso a la playa cuando ocurrió el impacto.

Las autoridades señalaron que el golpe fue de tal magnitud que la estructura quedó completamente destruida.

El sheriff calificó el hecho como un episodio “impactante y sin sentido”, destacando que la trabajadora llevaba años desempeñando sus funciones en el lugar.

Las autoridades locales mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente, incluyendo el posible estado de intoxicación de la conductora y la secuencia de los hechos tras el impacto.

Mientras tanto, la comunidad local lamenta la muerte de una trabajadora descrita como constante y comprometida, cuya vida terminó de forma repentina en su lugar de trabajo.

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