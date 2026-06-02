Miami: pronóstico del tiempo para este martes 2 de junio

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 2 de junio indica que la temperatura alcanzará un máximo de 90 grados Fahrenheit (32ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 85% y el cielo estará cubierto, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 79 grados Fahrenheit (26ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 87 y el cielo estará cubierto. Las ráfagas de viento serán de 5.59 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 104ºF (40ºC) de máxima y 104ºF (40ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:29 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:08 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que el cielo estará cubierto con tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 77 y los 84 grados Fahrenheit (25 y 29 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 88%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami comprende del final de la primavera al verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede apreciar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos no muy cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que provoca que también suba la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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