Nick Pasqual, actor de “How I Met Your Mother”, es sentenciado a 32 años de prisión

El actor Nick Pasqual, quien participó en la popular serie “How I Met Your Mother” de CBS y previamente acusado intento de asesinato tras apuñalar en múltiples ocasiones a su exnovia, ha sido sentenciado a 32 años de prisión este martes.

Durante la audiencia de sentencia, el histrión de 36 años recibió el veredicto que lo hará permanecer en prisión por más de tres décadas. Esto a solo un mes de ser declarado culpable de varios delitos graves contra la maquilladora Allie Shehorn, incluyendo: intento de asesinato, robo y violencia doméstica.

De acuerdo con la Fiscalía de Los Ángeles, Pasqual irrumpió en la vivienda de Shehorn el 23 de mayo de 2024 y la apuñaló en repetidas ocasiones. Además de presentar evidencia, ABC News reportó que la víctima compareció ante el tribunal con cicatrices visibles en el brazo y el cuello, resultado del ataque que el histrión cometió.

En su testimonio, la maquilladora de 37 años declaró que el ataque tuvo lugar poco tiempo después de haber solicitado una orden de alejamiento debido al comportamiento violento que Nick presentó durante su tiempo en pareja.

Pese al llamado de auxilio de la víctima, Pasqual huyó del lugar luego del brutal ataque, pero pronto fue localizado en un puesto de control fronterizo entre Estados Unidos y México, en la localidad de Sierra Blanca, Texas.

Una vez emitida la sentencia, Nick Pasqual compartió unas palabras en las que habló sobre el impacto de sus acciones. En el discurso, indicó que que “cargaré con ese hecho durante el resto de su vida”. En este sentido, expresó su gratitud ante el hecho de que Allie Shehorn haya sobrevivido al ataque.

El actor Nick Pasqual formó parte de un episodio de la séptima temporada de “How I Met Your Mother”. En dicha producción dio vida al personaje de “Will”, un estudiante de arquitectura que asiste a un recorrido guiado por Ted Mosby.

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