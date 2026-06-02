Por qué Iberostar y Blue Diamond, dos cadenas hoteleras clave en la industria turística de Cuba, abandonan operaciones en la isla “con efecto inmediato”

El grupo español Iberostar y el canadiense Blue Diamond, dos de las cadenas hoteleras más importantes en Cuba, han cesado total o parcialmente sus operaciones en la isla empujados por el colapso energético y la presión de Estados Unidos.

En el caso de Iberostar, el segundo mayor grupo hotelero en la isla, la decisión afecta a 12 de los 16 establecimientos que operan en Cuba, en concreto los que pertenecen a Gaviota, una filial de Gaesa (Grupo de Administración Empresarial S.A.), el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas cubanas.

La empresa mantiene su presencia en otros cuatro hoteles que gestiona en la isla y que pertenecen a otros grupos no vinculados a Gaesa, entre ellos Cubanacán y Gran Caribe.

Blue Diamond, la tercera hotelera de Cuba, anunció por su parte el pasado viernes que cesaba todas sus operaciones en la isla “con efecto inmediato”. La cadena operaba decenas de hoteles bajo las marcas Royalton, Resonance, Starfish, Memories y Mystique, principalmente en La Habana, Varadero y Cayo Largo del Sur.

La decisión supone “otro golpe para la tambaleante industria turística cubana”, según explica el corresponsal de la BBC en Cuba, Will Grant.

La retirada de las hoteleras se produce en medio de una campaña de máxima presión ejercida por la Administración Trump sobre Cuba, que ha incluido un embargo petrolero de varios meses de duración en un intento por obligar al gobierno de la isla a emprender cambios radicales.

Recientemente, además, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que promete sancionar a partir del 5 de junio a todas aquellas personas o empresas que mantengan vínculos económicos con Gaesa.

Ninguna de las dos hoteleras vinculó oficialmente las presiones de Estados Unidos como motivo para cesar sus operaciones en Cuba, aunque Iberostar señala que ha tomado la decisión ” como parte de un proceso de adaptación al entorno regulatorio internacional y con el propósito de preservar los estándares de calidad, cumplimiento y gestión que distinguen a la compañía”.

“Limitaciones operativas”

A partir del 1 de junio de 2026, señaló en un comunicado la empresa con sede en Mallorca, los 12 establecimientos de Gaviota que operaba en Cuba “dejarán de ser gestionados, comercializados o promocionados bajo la marca Iberostar”.

Blue Diamond alega como motivo de su marcha de Cuba “las continuas limitaciones operativas y a las condiciones del mercado”

Las hoteleras no son los únicos socios económicos importantes que se han retirado o han reducido sus operaciones en Cuba en las últimas semanas, recuerda Will Grant.

La empresa minera Sherritt, también canadiense, suspendió su joint venture en Cuba en el sector de la extracción de níquel y cobalto. Y varias aerolíneas europeas han suspendido los vuelos a la isla, debido a que no pueden repostar en La Habana.

YAMIL LAGE / AFP via Getty Images: El deterioro de la situación económica en Cuba, ampliada por el bloqueo petrolero de EE.UU., también ha influido en la decisión de las hoteleras.

“Mientras tanto, la situación para los cubanos de a pie sigue siendo crítica, con largos apagones casi todos los días, muchos hospitales que apenas funcionan y escuelas y empresas afectadas”, explica el enviado de la BBC a La Habana.

A mediados de mayo, el ministro de Energía cubano, Vicente de la O Levy, reconoció que la isla se había quedado sin combustible.

Las reservas de gas eran limitadas, dijo en una entrevista con medios estatales, y el sistema energético cubano se encontraba en una situación crítica debido al bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, que ha reducido drásticamente las importaciones.

“La suma de los diferentes tipos de combustible: petróleo crudo, fueloil, del cual no tenemos absolutamente nada; diésel, del cual tampoco tenemos absolutamente nada —lo repito—, lo único que tenemos es gas de nuestros pozos, cuya producción ha aumentado”, declaró el ministro De la O Levy.

Algunas zonas de La Habana han sufrido apagones de entre 20 y 22 horas, los hospitales no han podido funcionar con normalidad, mientras que muchas escuelas y oficinas gubernamentales se han visto obligadas a cerrar.

Los continuos cortes de electricidad en la isla han provocado incluso inusuales protestas de la población, lo que ha llevado al gobierno cubano a afirmar que estaba dispuesto a examinar una oferta de ayuda de Estados Unidos por valor de US$100 millones.

El turismo, motor económico de Cuba, también se ha visto afectado, y ahora sufre un nuevo golpe con el cese de actividades de las hoteleras por parte de empresas que tienen vínculos con el gran holding empresarial de las Fuerzas Armadas, Gaesa.

La empresa no tiene página web, canales oficiales de contacto ni publica estados financieros o aparece en el presupuesto estatal, pero se embolsa prácticamente cada dólar de los negocios más rentables del régimen cubano: turismo, remesas, comercio exterior o misiones médicas en el extranjero.

El holding, perteneciente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), poseía activos en 2024 por al menos US$17.900 millones, entre ellos más de US$14.400 millones en cuentas bancarias, según documentos filtrados al diario Miami Herald.

La BBC no pudo verificar los datos de forma independiente.

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