“Es un honor darle mi apoyo”: el polémico respaldo de Trump a Abelardo De la Espriella de cara a la segunda vuelta de las presidenciales en Colombia

El presidente de EE.UU., Donald Trump, hizo público este martes su respaldo al candidato derechista Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia.

A través de una publicación en Truth Social, Trump felicitó a De la Espriella por haber obtenido la mayoría de votos en la primera vuelta, en la que logró el 43,74% de los sufragios, frente al 40,90% del candidato de izquierda Iván Cepeda.

Ambos se enfrentarán en el balotaje el 21 de junio.

“Como presidente, Abelardo tendría un éxito tremendo al liderar a Colombia para hacer crecer la economía, crear empleo, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, tomar medidas enérgicas contra el crimen y las drogas, y restablecer la ley y el orden”, escribió Trump.

Sin nombrarlo, describió a Cepeda como “un marxista de la izquierda radical” y dijo que el resultado de la elección será “muy importante” para las relaciones de Colombia y Estados Unidos.

“Debido a sus enormes logros en la vida y a su apoyo político hacia mí, personalmente, es un honor para mí darle a Abelardo mi respaldo total y absoluto”, añadió Trump.

En respuesta, De la Espriella dijo sentirse agradecido por el apoyo del presidente de EE.UU., con quien dijo que combatirán conjuntamente al narcotráfico y fortalecerán el comercio.

“Vamos a hacer una llave con el gobierno de EE.UU. y con el presidente Trump como nunca antes la ha tenido Colombia con otro gobierno de Estados Unidos”, dijo el candidato en un video que compartió en X.

El candidato, que se hace llamar “El Tigre”, ha manifestado repetidamente su afinidad hacia las políticas de Trump y otros líderes de la derecha de América Latina y el mundo.

De hecho, durante la campaña viajó a EE.UU. para reunirse con congresistas republicanos y con el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau.

El rechazo de Petro

Tras conocerse el respaldo de Trumo a De la Espriella, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que se trataba de una intervención extranjera.

“Cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie”, escribió en X.

“Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía se apaga la esperanza del mundo y de Colombia”, añadió.

Petro es un aliado político de Cépeda, a quien ha apoyado durante la campaña.

Desde que regresó a la Casa Blanca, en enero de 2025, Trump ya ha manifestado su apoyo abierto a candidatos y partidos de derecha en diferentes elecciones celebradas en América Latina.

Así lo hizo en Argentina al apoyar al partido de Javier Milei en las elecciones al Congreso; en Chile al darle su respaldo al actual presidente, José Antonio Kast; con Nasry Asfura para la presidencia de Honduras; y más recientemente con la candidatura de Flávio Bolsonaro para la presidencia de Brasil.

BBC:

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