¿Qué significan para Trump los resultados de las elecciones primarias del 2 de junio?

Algunos de los candidatos apoyados por el presidente Donald Trump ganaron las elecciones primarias de este 2 de junio, pero el mandatario republicano tuvo derrotas significativas, siendo las más preocupante para su movimiento MAGA lo ocurrido en Iowa.

En la contienda republicana para gobernador en Iowa, el empresario Zach Lahn derrotó al representante federal Randy Feenstra, quien había recibido el respaldo de Trump pocos días antes de la elección.

A pesar de esa derrota, Trump logró que la representante federal Ashley Hinson, candidata republicana para el Senado federal y que, en noviembre, enfrentará al demócrata Josh Turek, quien ganó la primaria de su partido.

Sin embargo, esa elección no fue la única, ya que los votantes acudieron a las urnas este 2 de junio también en California, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México y Dakota del Sur, para definir candidatos que competirán en las elecciones legislativas y estatales de noviembre.

California

Los votantes de California acudieron a las urnas para definir la contienda por la gubernatura y decenas de cargos federales y estatales de cara a las elecciones generales de noviembre.

El estado opera bajo el sistema de “primaria abierta” o “top two”, donde los dos candidatos más votados avanzan sin importar su afiliación partidista. En la contienda hay una cerrada competencia por suceder al gobernador demócrata Gavin Newsom, con el exsecretario federal y exfiscal general estatal Xavier Becerra y el comentarista conservador Steve Hilton liderando.

La jornada también incluyó elecciones para la Cámara de Representantes, la Legislatura estatal y diversos cargos locales, en un proceso observado de cerca por ambos partidos debido a su posible impacto en el equilibrio de poder en el Congreso federal.

Nuevo México

Los votantes de Nuevo México tuvieron que definir a los candidatos que competirán por la gubernatura y otros cargos federales, estatales y locales.

La contienda por suceder a la gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham, quien no puede buscar un tercer mandato consecutivo, concentró gran parte de la atención. En el Partido Demócrata, la exsecretaria del Interior del gobierno de Joe Biden, Deb Haaland, obtuvo la nominación para gobernadora tras imponerse a otros aspirantes, mientras que el alcalde de Rio Rancho, Greg Hull, logró la candidatura republicana.

Aunque Trump no emitió un respaldo formal en la contienda por la gubernatura, la primaria republicana estuvo marcada por temas afines a su agenda, como la seguridad fronteriza, el combate al crimen y la reducción de impuestos.

Entre los aspirantes respaldados por Trump en el estado destacó el republicano Greg Cunningham, candidato al Congreso por el Distrito 2, quien recibió el apoyo público del mandatario en la víspera de la elección.

La jornada también incluyó primarias para la Cámara de Representantes federal, la Legislatura estatal y otros cargos públicos, en una elección que marcó además el debut del sistema de primaria semiabierta del estado, permitiendo la participación de votantes independientes en los procesos de los principales partidos

Montana

En Montana, los republicanos centraron su atención en la carrera por el Senado tras la salida del senador Steve Daines. Kurt Alme se posicionó como favorito para la nominación republicana.

Una de las contiendas más observadas fue la del Distrito 1 de la Cámara de Representantes, donde el republicano Aaron Flint, exlocutor de radio y firme aliado de las políticas del presidente Trump, buscó la nominación con el respaldo explícito del mandatario.

Trump también apoyó al representante federal Troy Downing, quien avanzó sin mayores obstáculos en el Distrito 2, y al exfiscal federal Kurt Alme en la carrera por el Senado, después de que el senador Steve Daines sorprendiera al retirarse de la contienda y respaldarlo.

Dakota del Sur

El gobernador de Dakota del Sur, Larry Rhoden, se enfrentará al empresario Toby Doeden en la segunda vuelta de las primarias republicanas en su búsqueda de un mandato completo.

Rhoden fue vicegobernador del estado y reemplazó a Kristi Noem el año pasado, cuando ella se integró a la administración Trump.

Entre las contiendas más observadas estuvo la del escaño estatal en la Cámara de Representantes, donde el fiscal general Marty Jackley obtuvo la nominación republicana tras derrotar a James Bialota. Jackley contaba con el respaldo de Trump, quien también había expresado su apoyo al senador republicano Mike Rounds en su campaña de reelección y a otros candidatos republicanos del estado.

Las primarias reflejaron la fuerte influencia de Trump dentro del Partido Republicano en Dakota del Sur, un estado que se mantiene entre los bastiones conservadores más sólidos del país.