San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este miércoles 3 de junio

Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este miércoles 3 de junio. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio habrá nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 88 grados Fahrenheit (31ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 72 grados Fahrenheit (22ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del noreste, que podría llegar a los 9.32 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 51%.

La presión atmosférica media será de 1013.7 hPa, una medición que irá constante. El amanecer será a las 06:34 h y el crepúsculo será a las 20:30 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 55%. La temporada de lluvias en San Antonio comienza de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que el cielo estará cubierto con tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 73 y los 86 grados Fahrenheit (23 y 30ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe popular por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Río posee un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, la temperatura puede variar significativamente según la estación.

En verano, la temperatura puede superar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y agradables, con una media de unos 50° F.

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