Agenda de eventos: Qué hacer en LA del 4 al 7 de junio

Jueves 4

Nighttime en San Diego Zoo

Nighttime Zoo en el San Diego Zoo (2920 Zoo Dr., San Diego) es una experiencia que ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar el parque por la noche. Con música en vivo, entretenimiento y momentos junto a la fauna nocturna. Todos los días hasta el 9 de agosto. Boletos desde $68. Informes zoo.sandiegozoo.org.

Foto: San Diego Zoo

Marilyn Monroe en el museo Academy

Marilyn Monroe: Hollywood Icon es una exhibición en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) que celebra los cien años del nacimiento de Norma Jeane Mortenson, nombre real de la actriz. La muestra examina las múltiples facetas de la artista y cómo creó y moldeó su imagen pública en el contexto del sistema de estudios del Hollywood clásico. Termina el 28 de febrero. Boletos desde $15; gratis menores de 17 años. Informes academymuseum.org.

Foto: Academy Museum

Sábado 6

Hurricane Harbor abre en Six Flags

Hurricane Habor, el parque acuático de Six Flags Magic Mountain (26101 Magic Mountain Pkwy., Valencia) comenzó su temporada de verano luego de una remozada millonaria que transformó el popular parque. Con nuevo paisajismo, áreas de descanso con sombra ampliadas y más cabañas. Abierto hasta el 7 de septiembre. Entradas desde $49. Informes sixflags.com/magicmountain.

Foto: Six Flags

Festival del orgullo en The Wallis

Crédito: Jasmin Sessler | Unsplash

el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills) llevará a cabo el Pride Family Fest, un evento familiar al aire libre que es parte del Mes del Orgullo y que celebra las contribuciones de las comunidades LGBTQIA+. Con música en vivo, danza, narración de cuentos, teatro de marionetas, presentaciones de drags y más. Sábado 6 de junio de 11 am a 2 pm. Entrada gratuita. Informes thewallis.org.

Pride in Bloom en el NHM

El Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles) celebrará el Pride in Bloom, un evento familiar que transformará al museo en diversión, glamour y ciencias naturales. El programa incluye un musical drag, una estación de arte, búsqueda de un tesoro y más. Sábado 6 de junio de 12 a 5 pm. Boletos desde $7. Informes nhm.org.

Foto: Natural History Museum

Mariachi USA en el Hollywood Bowl

El traditional festival Mariachi USA, que se celebra cada año en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles), cumple 37 años, y lo festeja con la participación de mariachis y cantantes de distintas partes del país. Sábado 6 de junio a las 6 pm. Boletos desde $27. Informes hollywoodbowl.com.

Crédito: suministradas

Looney Tunes Land y DC Universe en Six Flags

Looney Tunes Land, en Six Flags Magic Mountain (26101 Magic Mountain Pkwy., Valencia), presenta cuatro áreas temáticas inspiradas en el universo Looney Tunes, en las que los visitantes pueden explorar los mundos de Bugs Bunny, el Pato Lucas, Taz, el Correcaminos y más. También este fin de semana tiene lugar el Heroes and Villains Fest, donde el mundo de Gotham City presenta a los superhéroes y supervillanos de DC. Este festival es por tiempo limitado. Boletos desde $55. Informes sixflags.com.

Foto: Six Flags

Loyal American en el museo japonés

En Loyal American, la fotógrafa, exploradora de National Geographic y directora de este filme, Haruka Sakaguchi, emprende una peregrinación al campo de concentración donde su padre estuvo encarcelado durante la Segunda Guerra Mundial. Se proyectará en el Japanese American National Museum (100 N. Central Ave., Los Angeles). Sábado 6 de junio a las 2 pm. Boletos $5. Informes janm.org.

Filme sobre Ofelia y Rosanna Esparza en el Getty

El cortometraje Ofelia and Rosanna Esparza: Made to Remember, es parte de la última entrega de la serie Artist Dialogues del Getty Center (1200 Getty Center Dr., Los Angeles). La cinta es sobre las ofrendas que crean Ofelia y Rosanna Esparza, cuya práctica multigeneracional entrelaza la memoria, las costumbres y la comunidad. Ambas participarán en una charla al final. Sábado a las 3 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Domingo 7

Tour de ska en 1720

El Chilango Ska U.S.A. Tour llegará al club 1720 (1720 E. 16th St., Los Angeles) con la participación de las bandas Los Estrambóticos, Out Of Control Army y Salón Victoria; tendrán como invitadas a Sinkronia, Raskahuele y Gabriela Penka. Domingo 7 de junio a las 7 pm. Boletos desde $35. Infomes 1720.la.

Napoleón en el Greek

El cantante mexicano José María Napoleón está recorriendo varias plazas de Estados Unidos, entre ellas el Greek Theatre (2700 N. Vermont Ave., Los Angeles) con su gira Hasta Siempre. Tour de despedida. Domingo 7 de junio a las 8 pm. Boletos desde $48. Informes ticketmaster.com.