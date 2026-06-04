“Backrooms” se convierte en la cinta más taquillera en la historia de A24 en EE. UU.

A solo días de su estreno, la cinta “Backrooms” ha recibido gran aceptación por parte del público estadounidense. Este cálido recibimiento se ha visto traducido en una alta demanda en taquilla que la corono como la producción más taquillera en la historia del sello independiente A24 en EE. UU.

De acuerdo con información difundida por la productora, la película dirigida por Kane Parsons alcanzó los $100 millones de dólares en taquilla doméstica en solo seis días. Con esta cifra, logró superar el récord doméstico que “Marty Supreme” estableció en del estudio con $96 millones de dólares durante el mismo periodo.

Pese a este gran alcance en el mercado estadounidense, a nivel global la producción se encuentra en segunda posición de popularidad con respecto a la película de Timothée Chalamet con un total de $144 millones de dólares recaudados.

Sin embargo, se espera que “Backrooms” pronto los $191 millones que “Marty Supreme” cosechó en todo el mundo durante su temporada en cartelera, la cual aún la mantiene como el título de mayor recaudación internacional del sello independiente A24.

La noticia representa un gran logro para la productora de historias como “Eddington” y “Materialists”, pues el proyecto “Backrooms” fue co-financiado con Chernin Entertainmen por aproximadamente 10 millones de dólares.

¿De qué trata la cinta de A24, “Backrooms”?

La película “Backrooms” fue dirigida por Kane Parsons, autor de una serie web bajo el mismo nombre publicada en YouTube sobre espacios liminales, es decir: habitaciones y estructuras aparentemente interminables que se popularizaron entre la comunidad amante del suspenso y terror.

Su alcance en redes sociales fue tanto que A24 decidió darle una oportunidad al concepto y crear una historia que sigue a un dueño de una mueblería, interpretado por el actor Chiwetel Ejiofor. El sujero descubre una puerta secreta que lo conduce a una sucesión de cuartos anónimos.

Tras su desaparición, su terapeuta (interpretada por la actriz Renate Reinsve), se adentra a ese mundo desconocido para rescatarlo, enfrentándose a una amenaza que se esconde en dichos espacios.

Esta trama atrapó al público a tal punto que, en su fin de semana de apertura, recaudó $81 millones de dólares en el mercado doméstico y $118 millones a nivel global, reportó Variety. Con estas cifras, estableció el mejor arranque registrado para una película de terror original.

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