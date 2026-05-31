“Backrooms” irrumpe con fuerza en la taquilla y se convierte en el mayor estreno de terror de 2026

El claustrofóbico thriller “Backrooms”, dirigido por el joven YouTuber Kane Parsons, se corona como el nuevo rey del terror en la taquilla de 2026, dejando atrás a franquicias consolidadas como “Scream” y proyectos de cineastas consagrados como Sam Raimi.

La película, producida por A24, arrasó en su primer fin de semana de estreno. Según datos de Comscore, la cinta recaudó la asombrosa cifra de $81,4 millones en Estados Unidos y $118 millones a nivel mundial, consolidándose como el mayor estreno de terror del año hasta la fecha.

Un año dorado para el género

El 2026 ya estaba siendo fenomenal para el cine de miedo. “Send Help”, el thriller de supervivencia de Sam Raimi, encabezó la taquilla durante dos semanas consecutivas en enero. En marzo, “Scream 7” debutó con un sólido estreno de $63 millones. Más recientemente, el también youtuber Curry Barker creó un gran éxito sorpresa con la doble “Obsession”.

Sin embargo, “Backrooms” se mantiene por encima de todos ellos, batiendo varios récords en un solo fin de semana y superando a pesos pesados del propio catálogo de A24.

A24, que comenzó como un pequeño distribuidor independiente, se está consolidando en el nicho y ahora cosecha éxitos de taquilla sin precedentes. El año pasado, “Marty Supreme” le otorgó a la productora sus mayores beneficios en 13 años de historia. Pero “Backrooms” ya superó títulos emblemáticos como “Everything Everywhere All at Once”, “Uncut Gems” y el clásico moderno “Hereditary”.

Con $81,4 millones en su primer fin de semana, “Backrooms” se ha ganado el título del mejor estreno en la historia de la compañía.

El fenómeno viral que llegó del subsuelo de internet

Parte de la magia de “Backrooms” reside en sus orígenes. Parsons desarrolló el lore que nació en los rincones polvorientos de foros como 4chan y Reddit hasta convertirlo en una exitosa webserie en 2022.

Ahora, con apenas 27 años, se convierte en el director más joven en lograr un éxito de taquilla, superando el récord que ostentaba Josh Trank con “Chronicle” en 2011.

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